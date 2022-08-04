科研团队发现小麦条锈病感病基因
2022年08月04日05:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报西安8月3日电 （记者龚仕建）西北农林科技大学植物免疫团队历经18年的研究，发现了小麦中协助条锈菌感染的感病基因，并通过敲除感病基因，使得小麦不易遭受条锈菌的侵染，开辟了抗病小麦育种的新思路和新途径。近日，国际期刊《细胞》在线刊发了这一研究成果。
据介绍，条锈菌是一种活体营养寄生的真菌，须依赖活体小麦才能生存。小麦条锈病是气传性的真菌病害，具有易传播流行特性，是小麦头号重大生物灾害，在全世界小麦种植区均有发生。中国工程院院士、西北农林科技大学教授康振生表示，该项科研成果打破了目前小麦主要利用抗病基因育种的传统思路，丰富了抗病育种可利用的基因类型，开辟小麦生物育种新途径。
《 人民日报 》（ 2022年08月04日 13 版）
(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 从“能用”到“好用” 国产软件自主可控持续推进
- 人民网北京8月3日电 （焦磊）20 多米高的厂房内，龙门吊车勾着巨型部件往来穿梭；五轴数控机床箱体内发出切削金属的吱吱声；操作员不时查看显示器上的各项参数……在沈鼓集团厂房内，“智能化”“数字化”元素正在加速融入。据介绍，通过整合原有的设备维护职能，企业将数字服务与制造深度融合作为产业转型升级的突破口，培育成企业新的利润增长点。…
相关新闻
- 评论
- 关注