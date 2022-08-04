本报北京8月3日电 （记者韩春瑶）电力规划设计总院日前在北京发布《中国能源发展报告2022》和《中国电力发展报告2022》。报告显示，我国能源绿色低碳转型加快推进，2021年能源生产和消费结构显著优化，清洁能源生产比重较上年提高0.8个百分点，清洁能源消费比重较上年提高1.2个百分点。

报告提出，我国可再生能源发展迈上新台阶。“十三五”以来，我国新能源实现了跨越式发展，装机、电量占比显著提升，发电装机占比由14%提升至26%左右，发电量占比由5%提升至12%左右。2021年，我国风电、太阳能发电装机双双突破3亿千瓦，海上风电装机跃居世界第一，沙漠、戈壁、荒漠地区大型风光发电基地加快建设。

《 人民日报 》（ 2022年08月04日 15 版）

(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)

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