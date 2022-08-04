我国能源绿色低碳转型加快推进
2022年08月04日05:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京8月3日电 （记者韩春瑶）电力规划设计总院日前在北京发布《中国能源发展报告2022》和《中国电力发展报告2022》。报告显示，我国能源绿色低碳转型加快推进，2021年能源生产和消费结构显著优化，清洁能源生产比重较上年提高0.8个百分点，清洁能源消费比重较上年提高1.2个百分点。
报告提出，我国可再生能源发展迈上新台阶。“十三五”以来，我国新能源实现了跨越式发展，装机、电量占比显著提升，发电装机占比由14%提升至26%左右，发电量占比由5%提升至12%左右。2021年，我国风电、太阳能发电装机双双突破3亿千瓦，海上风电装机跃居世界第一，沙漠、戈壁、荒漠地区大型风光发电基地加快建设。
《 人民日报 》（ 2022年08月04日 15 版）
(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 从“能用”到“好用” 国产软件自主可控持续推进
- 人民网北京8月3日电 （焦磊）20 多米高的厂房内，龙门吊车勾着巨型部件往来穿梭；五轴数控机床箱体内发出切削金属的吱吱声；操作员不时查看显示器上的各项参数……在沈鼓集团厂房内，“智能化”“数字化”元素正在加速融入。据介绍，通过整合原有的设备维护职能，企业将数字服务与制造深度融合作为产业转型升级的突破口，培育成企业新的利润增长点。…
相关新闻
- 评论
- 关注