本报记者 李 婕

山东省东营市广饶县积极引导企业保生产、稳订单，通过缓缴社保等一系列中小企业纾困帮扶政策，助企业拓展市场订单。图为7月29日，在广饶县一家企业车间内，驻企联络员了解生产经营状况。

刘云杰摄（人民视觉）

福建省宁德市古田县积极落实阶段性缓缴社保工作，并出台减税降费、金融扶持等各项纾困政策，帮助当地企业渡过难关，实现健康发展。图为7月23日，工人在古田县晟农无公害银耳基地打包银耳产品。

王旺旺摄（人民视觉）

吉林省延吉市延吉百货大楼股份有限公司顺利申请缓缴社保费超700万元，为企业缓解了阶段性经营压力。图为7月16日，该百货大楼开展夏夜场促销活动，吸引众多消费者到店消费。

崔金耀摄

水、电、房租、用工……疫情期间，一些企业反映成本压力不小。尤其在餐饮、零售、旅游等受疫情冲击较大的行业，经营挑战更明显。作为稳经济一揽子政策的组成部分，缓缴社保费是助企纾困、缓解企业当前资金压力的重要举措。今年缓缴社保费政策已出台3个多月，目前实施进展怎样？效果如何？

用“缓一缓”换来企业更大的成长空间

社保缓缴，让不少企业“松了一口气”。

贝奥兰（大连）商贸有限公司是辽宁省大连市高新园区的企业，业务范围包括计算机软件技术开发、技术推广等，受疫情影响，企业经营面临困难。“公司参保职工近30人，每月仅企业职工养老保险就需缴纳近3万元，负担不轻。”贝奥兰有关负责人说，此次缓缴社保费政策，有效缓解了资金压力。

在餐饮、零售、旅游等行业，企业感受尤其明显。

“受疫情影响，一段时间内商场客流量减少，营业额直线下滑。”吉林省延吉市延吉百货大楼股份有限公司人力资源部部长单敏说，就在他们发愁之际，延吉市社会保险局指导公司申请缓缴社保费700多万元，大大缓解经营压力，为企业发展增添了信心。

还有的企业负责人说，缓缴社保费且免收滞纳金，相当于帮助企业短期内获得一笔无息贷款，既缓解了资金压力，又可以保障员工工资的准时发放，有利于企业维系经营与发展。

为帮助特困行业纾困，今年4月，人社部、国家税务总局发布通知，对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业实施企业职工基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费（以下称三项社保费）阶段性缓缴政策。

随后，人社部等四部门再次发文，将政策范围扩大到农副食品加工业、纺织业、通用设备制造业、汽车制造业、体育等17个行业，其中养老保险费缓缴实施期限到2022年底，工伤、失业保险费缓缴期限不超过1年，同时明确受疫情影响严重地区生产经营困难的所有中小微企业也可以申请缓缴三项社保费至年底。这次缓缴社保费政策惠企纾困范围更广、社保缓缴时限更长、优惠政策力度更大，用“缓一缓”换来企业更大的成长空间。

步步高是一家拥有超市、便利店、购物中心、商业综合体、物流运输等多业态的商业集团，今年也曾面临销售大幅下降、生产经营十分困难的局面。通过第一时间申请缓缴社保费政策，集团享受到1亿多元的政策红利。“真是好政策，有了‘喘气’的时间就一定会有‘重生’的机会。”步步高负责人表示。

政策直达快享，不增加企业事务性负担

中国南方航空股份有限公司广西分公司是政策出台后广西第一家申请社保费缓缴的企业。今年以来，全球能源等大宗商品市场大幅波动，国内疫情多点散发，对民航企业生产经营造成很大冲击。“广西社保中心第一时间致电提醒我们可以享受三项社保费缓缴政策，公司可以缓缴社会保险费1000多万元。”该公司经办人员说。

市场形势变化快，政策早落地，企业就能早得实惠，为经营运转赢得更大空间。简化流程、快速办理成为这次政策实施的亮点。

人社部等部门印发的通知强调，“各省要本着方便、快捷、不增加企业事务性负担的原则审核”“各级人力资源社会保障、税务部门要简化办事流程，大力推行‘网上办’等不见面服务方式，简化程序，方便企业办理，减轻企业事务性负担”。

宁夏大力推进助企纾困社保政策直达快享，企业在申报时可以免现场申请、免纸质材料、免人工审批。安徽建立缓缴政策白名单“即申即享”。通过数据比对，建立近20万户缓缴政策企业“白名单”，企业无需提供任何材料，实现线上办理、“即申即享”。

记者还了解到，在一些基层社保经办机构，工作人员通过微信工作群等渠道向企业进行政策宣传，让各类“申办指南”“办理攻略”直达经办人员手中。目前，政策仍在加速落地实施。以失业保险费为例，人社部数据显示，1-6月，通过降费率和缓缴政策，全国共减收失业保险费715亿元。

人社部养老保险司副司长亓涛表示，下一步，将密切跟踪关注各地缓缴社保费政策实施情况，及时解决政策实施过程中遇到的新情况、新问题，切实发挥缓缴社保费政策的助企纾困效果，助力企业渡过因疫情等阶段性因素造成的暂时性困难。

缓缴不影响社保待遇按时足额发放

企业缓缴社保费，参保职工享受相应社保待遇会受影响吗？

人社部等部门印发的《关于扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》强调，各省份要结合地方实际和基金承受能力，在确保养老金等各项社会保险待遇按时足额发放的基础上，制定具体实施办法。

本次社保缓缴相关政策也已明确：缓缴失业保险费不影响企业享受阶段性降低失业保险费率和稳岗返还政策、不影响参保职工享受技能提升补贴政策、不影响参保失业人员享受失业保险金或失业补助金等相关待遇。缓缴工伤保险费不影响企业享受阶段性降低工伤保险费率政策和职工享受工伤保险待遇。

以养老金为例，今年人社部、财政部明确全国调整比例按照2021年退休人员月人均基本养老金的4%确定，全国各地退休人员再次迎来养老金上涨。

截至7月中旬，北京、上海、广东等20多个省份发布了养老金调整细则，根据细则，各地将在7月31日前将养老金补发到账。例如，北京明确，企业退休人员当月和补发的养老金7月15日发放到位。

此外，今年上半年，全国已共向620万名失业人员发放失业保险待遇402亿元。人社部失业保险司司长桂桢近日表示，全国失业保险待遇申领要“最大化做到应保尽保、应发尽发”。

“三项社保费缓缴不会影响相应社保待遇的发放。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新在接受本报记者采访时说，目前全国养老、失业、工伤三项社保基金累计结余超过6万亿元，从整体规模来看，可以保障当期社保待遇支付。缓缴期满后，企业补缴社保费，从长期看也不影响社保基金的正常运转。“但对确实遇到阶段性困难的企业来说，缓缴政策对维持经营运转、缓解资金压力能带来实实在在的帮助。”董登新说。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经