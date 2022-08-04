孙金龙 黄润秋

中央生态环境保护督察是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大制度创新。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中央生态环境保护督察坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚决扛起政治责任、取得显著成效，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。

坚持以习近平生态文明思想为根本遵循

中国特色社会主义进入新时代，习近平总书记站在中华民族永续发展的高度，大力推动生态文明理论创新、实践创新、制度创新，形成了习近平生态文明思想，指引各地区各部门从思想、法律、体制、组织、作风上全面发力，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护。

习近平总书记高度重视、亲切关怀中央生态环境保护督察工作，多次作出重要指示批示，亲自审阅每一批督察工作安排、每一份督察报告、每一份整改方案、每一份整改落实情况，为督察工作指明方向。在督察制度设计之初，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组会议，会议审议通过《环境保护督察方案（试行）》，会议指出，建立环保督察工作机制是建设生态文明的重要抓手，对于严格落实环境保护主体责任、完善领导干部目标责任考核制度、追究领导责任和监管责任具有重要意义。在取得阶段性进展之际，习近平总书记在全国生态环境保护大会上发表重要讲话指出：“中央环境保护督察制度建得好、用得好，敢于动真格，不怕得罪人，咬住问题不放松，成为推动地方党委和政府及其相关部门落实生态环境保护责任的硬招实招”。在督察向纵深发展之时，习近平总书记强调，要坚持严的基调，该查处的查处，该曝光的曝光，该整改的整改，该问责的问责。中共中央办公厅、国务院办公厅先后印发《中央生态环境保护督察工作规定》和《中央生态环境保护督察整改工作办法》，为督察工作顺利进行提供了坚强制度保障。

中央生态环境保护督察坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。每次督察进驻的头等大事、第一要务，就是深入学习领会习近平总书记重要指示批示精神，在工作中对标对表、深刻体悟，制定方案、建立台账，专人专组、逐项核实，坚决查到底、盯到位，确保习近平总书记重要指示批示精神不折不扣得到贯彻落实。在中央生态环境保护督察有力推动下，甘肃祁连山国家级自然保护区生态破坏、陕西秦岭北麓西安境内违建别墅、青海木里矿区非法开采、吉林长白山违建高尔夫球场及别墅等问题基本解决，一大批生态环境问题整改深入进行，取得阶段性成效。许多领导干部表示，经过中央生态环境保护督察，自身深受教育、深受震撼、深受警醒，切实增强了贯彻落实习近平生态文明思想的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

中央生态环境保护督察取得显著成效

中央生态环境保护督察工作深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持以人民为中心，以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动高质量发展为重点，着力夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任，强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治，取得中央肯定、百姓点赞、各方支持、解决问题的显著成效。

全力夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任。各地区、国务院有关部门和有关中央企业自觉接受、全力配合督察，不断强化生态文明建设和生态环境保护主体责任和第一责任人责任。各省份普遍成立由党政主要负责同志担任组长的督察领导小组或督察整改领导小组，将督察工作作为重大政治任务、重大民生工程、重大发展问题。省级党委常委会、政府常务会议常态化研究部署生态文明建设和生态环境保护工作，推动生态环境保护党政同责、一岗双责落到实处、见到实效，构建起齐抓共管的“大环保”工作格局。

着力解决一大批突出生态环境问题。督察工作坚持问题导向，紧密结合被督察对象实际，聚焦生态环境保护领域的突出矛盾和重大问题，敢啃“硬骨头”、专攻“老大难”，以鲜明的态度、坚决的措施推动被督察对象增加资金投入、补齐设施短板、解决突出问题、完善工作机制。截至2022年4月底，第一轮督察和“回头看”整改方案中明确的3294项整改任务，总体完成率达到95%。第二轮前三批整改方案明确的1227项整改任务，半数已经完成。第四、五、六批督察整改正在积极有序推进，一大批生态环境问题得到有效解决。

有力助推经济社会高质量发展。督察工作坚持服务大局，紧盯被督察对象完整、准确、全面贯彻新发展理念情况，推动各地协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。各地区以督察整改为契机，围绕服务区域重大战略，着力推动经济社会发展全面绿色转型，努力实现经济效益、环境效益、社会效益多赢。例如，河北省文安县大力推动人造板产业综合整治，实现空气质量持续改善，传统产业向“绿”而行。上海市杨浦滨江从“工业锈带”变为“生活秀带”，昔日老工业企业集聚地成为居民后花园。浙江省有序推进特色行业整治和转型升级，改造提升杭州富阳造纸、宁波慈溪橡胶、台州温岭造船、绍兴柯桥印染、金华兰溪纺织5个产业特色片区。福建省宁德市加强海上养殖综合整治，实现海洋生态环境优化，海上养殖业健康可持续发展。

积极回应人民群众对优美生态环境的期盼。党的十九届六中全会《决议》指出：“开展中央生态环境保护督察，坚决查处一批破坏生态环境的重大典型案件、解决一批人民群众反映强烈的突出环境问题。”督察工作坚持一切为了人民、一切依靠人民，把群众身边看似不起眼的“小问题”作为督察关注的“大事情”，公布信访举报电话和信箱，及时受理转办群众举报，督促将群众反映的生态环境问题查处到位、整改到位，全面接受社会监督。截至2022年4月底，两轮督察受理转办群众生态环境信访举报28.7万件，已办结或阶段办结28.5万件。以“文字+图片+视频”方式公开曝光一批典型案例，引起社会广泛关注。不少群众来电来信，表达对中央生态环境保护督察工作的支持和肯定。

着力建设生态环境保护铁军

习近平总书记强调：“要建设一支生态环境保护铁军，政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献。”扛起中央生态环境保护督察政治责任，必须压紧压实全面从严治党主体责任，持续强化督察队伍建设，为做好中央生态环境保护督察工作提供坚强保障。

旗帜鲜明讲政治。中央生态环境保护督察代表中央权威，讲政治是第一要求。督察工作时刻绷紧旗帜鲜明讲政治这根弦，自觉从政治上研判形势、分析问题，在党和国家工作大局下想问题、做工作，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格执行《中央生态环境保护督察工作规定》和《中央生态环境保护督察整改工作办法》，严明政治纪律和政治规矩，严格执行请示报告制度，严格落实各项保密规定，严格遵守督察纪律、程序和规范，依法依规正确履行职责。各督察组进驻伊始，第一时间成立临时党支部，落实全面从严治党要求，规范开展党内组织生活，坚持党建和业务相互融合、相互促进，加强督察组成员教育、监督和管理，有效发挥了党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

强化作风纪律建设。将作风建设、纪律建设贯穿督察准备、督察进驻、督察报告、督察反馈、移交移送、整改落实、立卷归档等各程序环节，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格落实各项廉政规定，力戒形式主义、官僚主义。严禁为应付督察不分青红皂白采取紧急停工停业停产等简单粗暴行为，以及“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法，避免以问责代替整改以及乱问责、滥问责、简单化问责等行为。制定中央生态环境保护督察纪律规定，对政治纪律和政治规矩、组织纪律、工作纪律、廉洁纪律、群众纪律、生活纪律提出全面明确要求。督察进驻前，组织开展廉政提醒。督察进驻当天，向被督察对象表态接受监督，并同步接受社会监督。督察结束后，实施“一督察两报告”，同步撰写、同步提交督察报告与廉政报告。中央纪委国家监委驻生态环境部纪检监察组加强全程监督。

提升队伍能力素质。深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持学思用贯通、知信行统一，坚定不移做坚定信仰者、忠实践行者、不懈奋斗者。不断提升督察队伍专业素养和业务能力，抽调精干力量组建督察人员库、专家库，注重在一线锤炼督察干部，在督察实践中“压担子”“传帮带”，切实提高督察干部发现问题、推动解决问题的本领。督察组组长、副组长深入一线，把准督察方向，发挥示范带头作用，督察组成员实地蹲守摸排、明察暗访奋战，用实干诠释生态环境保护铁军使命担当。

在全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程上，中央生态环境保护督察要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕经济社会发展大局，坚持系统观念，坚持严的基调，坚持问题导向，坚持改革创新，坚持精准科学依法，坚定信心、保持定力，抓铁有痕、踏石留印，迎难而上、动真碰硬，为建设人与自然和谐共生的美丽中国贡献力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（作者分别为生态环境部党组书记、生态环境部部长）

《 人民日报 》（ 2022年08月04日 11 版）

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经