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着眼长远 兼顾当前

推动平台经济规范健康持续发展（新知新觉）

周若馨
2022年08月04日08:23 | 来源：人民网－人民日报
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习近平总书记指出：“我国平台经济发展正处在关键时期，要着眼长远、兼顾当前，补齐短板、强化弱项，营造创新环境，解决突出矛盾和问题，推动平台经济规范健康持续发展”。推动平台经济规范健康持续发展，有利于提高全社会资源配置效率，推动技术和产业变革朝着信息化、数字化、智能化方向加速演进，有助于贯通国民经济循环各环节，也有利于提高国家治理智能化、全域化、个性化、精细化水平。

坚持发展和规范并重。规范发展、加强监管是为了促进平台经济更加健康、更可持续发展，对于支持相关企业增强创新能力、更好参与国际竞争，实现规范健康持续发展具有重要作用。为此，需要坚持正确政治方向，统筹发展和安全、国内和国际，聚焦平台经济领域面临的突出问题，明确规则，划清底线，加强监管。健全完善规则制度，及时弥补规则空白和漏洞，加强数据产权制度建设，强化平台企业数据安全责任。提升监管能力和水平，优化监管框架，实现事前事中事后全链条监管；加强数字化监管支撑，加强和改进信用监管，充分发挥行业协会和平台等多方力量的作用，形成治理合力。

坚持创新和开放联动。引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展，补齐平台经济发展短板弱项，有利于推动平台经济规范健康持续发展。为此，在开放方面，重点引导降低平台经济参与者经营成本，推动构建有序开放的平台生态，促进平台经济参与各方平等互利、合作共赢。在创新方面，支持和引导平台企业加大研发投入，加强基础研究，夯实底层技术根基，扶持中小科技企业创新。在赋能方面，加速用工业互联网平台改造提升传统产业、发展先进制造业，支持消费领域平台企业挖掘市场潜力，增加优质产品和服务供给，引导平台企业在赋能制造业转型升级、推动农业数字化转型、促进扩大内需等方面创造更大价值，推动平台经济为高质量发展和高品质生活服务。

营造良好发展环境。积极营造良好的法治环境和营商环境，让各类市场主体创新源泉充分涌流、创造活力充分迸发。鼓励发展平台经济新业态，加快培育新的增长点。发展“互联网+服务业”，支持社会资本进入基于互联网的医疗健康、教育培训、养老家政、文化、旅游、体育等新兴服务领域；发展“互联网+生产”，推进工业互联网创新发展。加强政府部门与平台数据共享，上线运行全国一体化在线政务服务平台电子证照共享服务系统；加大全国信用信息共享平台开放力度，支持平台提升管理水平，夯实新业态成长基础。

（作者单位：对外经济贸易大学信息学院）

《 人民日报 》（ 2022年08月04日 12 版）

(责编：王震、陈键)
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