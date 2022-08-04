本报记者 尹晓宇

在江苏苏州高铁新城的街头，随处可见顶着天线的汽车在路上行驶，路灯杆上隔一段距离就能看到布设的传感器，而在云控平台上，大量的数据正在运算。聪明的车、智慧的路、灵活的网，在苏州高铁新城，智能网联汽车产业的生态链已经初步形成。目前，苏州高铁新城已集聚车联网企业超100家，覆盖软件算法、环境感知、仿真测试、基础设施、出行服务、通信网络等30余个细分领域。

顶层设计 前瞻布局

智能网联汽车产业这个风口，苏州高铁新城在2017年的时候就瞄准了。依托高铁苏州北站，苏州高铁新城在长三角区域有着得天独厚的区位优势，同时具有苏州产业要素聚集的基因，恰逢智能网联汽车产业方兴未艾，苏州高铁新城在产业上进行了前瞻布局，将智能网联汽车作为区域的“一号产业”来发展。

苏州市相城区区委常委、苏州高铁新城党工委书记梁智垚介绍，苏州高铁新城在业内率先发布了《苏州高铁新城车联网场景城市规划》，编制了《苏州高铁新城智能网联汽车产业三年行动计划（2020-2022）》，制定实施了《苏州高铁新城关于支持智能网联汽车产业集聚发展的实施细则》。对于落户企业，不仅有智能网联汽车产业专项扶持，其中包括最高1亿元的量产支持、最高800万元的运营支持、最高800万元平台服务使用补贴、最高2000万元的课题补贴等，还有落户支持、研发补助、高科技项目奖励等政策扶持。

优厚的产业扶持政策吸引了一大批企业落户，乘用车领域的魔门塔、干线物流领域的智加科技、增量零部件领域的图达通、产业服务生态领域的智行众维、出行领域的T3出行和曹操出行、主机厂领域的吉利汽车等纷纷布局，使得高铁新城成为国内智能网联汽车企业集聚度较高的区域。

走进图达通，陈列柜里展示着公司最新研发的车用激光雷达，这款名为“猎鹰”的雷达是全球首款大规模量产的1550nm激光雷达。图达通智能科技（苏州）有限公司总经理邓常敏告诉记者，苏州高铁新城内的产业生态较完善，生态链上的几家头部企业都在区域内，合作洽谈非常方便。

车路协同 行业领先

在兆润领寓商务广场站，乘客只需打开手机扫描小巴上的二维码便可免费体验自动驾驶的轻舟小巴。行驶过程中，坐在驾驶位置的不再是驾驶员，而是安全员。车子沿着智能网联测试道路行驶，突然，前面的一辆汽车急刹车，小巴内的电视屏幕上已经采集到了这个场景，同时，小巴也做出了刹车动作，这一切都是由系统自主完成。

轻舟智航旗下的小巴搭载了激光雷达、毫米波雷达以及摄像头，目前可以达到L4级的自动驾驶能力。这得益于公司打造了一套以“数据驱动+效率”提升为内核的“自动驾驶超级工厂”体系。

除了小巴之外，苏州高铁新城内还有自动驾驶出租车、无人环卫车、智能巡检、无人配送餐车、无人快递配送车等。

“聪明的车，还离不开智慧的路，目前我们走的是车路协同的技术路线，也可以降低单车的成本。”苏州高铁新城党工委委员、管委会副主任丁盛义告诉记者，苏州高铁新城现已高标准建设了业内领先、能够全面满足车路协同多项需求的5G网络和路侧基础设施，智能网联测试道路已经建成63.4公里，2022年要增加到140公里以上，实现苏州高铁新城28.9平方公里区域全覆盖。

打造平台 聚集产业

在苏州高铁新城，智能网联汽车基础设施的建设主要由国资平台——先导（苏州）数字产业投资有限公司来实施。公司是江苏省唯一的智能网联汽车产业促进机构，参与建设了苏州高铁新城智能网联汽车测试示范道路，搭建了智能驾驶产业公共服务平台，建成了智驾运维港、云控平台等。

在智驾运维港，记者看到不同品牌的智能网联汽车服务商在为车辆提供定制化的服务，比如测试、充电、清洗保养等。目前已搭建7大开放功能区和8个专业服务载体，可以满足智能网联汽车企业需要的项目对标、车辆改造、技术测试、设备检测、运营保障、专技人才培育等方面的一系列需求，覆盖了从L2到L4全阶段的高等级智能驾驶测试需求，为智能驾驶产业提供了“封闭实验场所”和“开放测试道路”之外的“第三空间”。

“2024年将完成数字基础设施建设30个、智能网联车辆规模达3000辆，搭建研发机构20个、产业特色载体10个，集聚相关企业达300家、专业研发人才超5000人，完成技术专利200项、国家和行业标准30项，跨平台、跨产业建立‘场景城市’品牌认知，打造‘苏州方案’，使场景运营实力成为不可替代的产业优势。”丁盛义介绍。

(责编：申佳平、陈键)

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