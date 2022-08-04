本报北京电 （记者徐佩玉）北京国际大数据交易所（简称“北数所”）数据资产登记中心7月29日正式揭牌，这是全国首个数据资产登记中心。

北数所相关负责人介绍，作为数据进入流通环节的核心机构，该登记中心是北京市构建数据要素核心基础设施、推进数据要素市场化流通的又一重要布局和重大探索。登记中心将围绕三大任务目标展开：基于北京市数字经济规则体系，建立数据资产登记相关政策和制度体系，为数据资产的登记提供规则依据和流程规范；依托区块链等先进技术搭建数据资产登记平台，发布数据资产凭证和数字交易合约，实现数据资产唯一性确权；打通数据资产登记平台和数据资产交易平台，探索建设数据资产登记-评估-交易-增值的生态体系，推动数据资产的开发利用和价值挖掘。

据介绍，数据交易是推动数据要素价值化演进、释放数据要素红利的关键环节，但在实践中还面临“确权难、定价难、入场难、互信难、监管难”等问题。进一步激发交易主体的积极性，推动更多高价值数据交易流通，进而激活数据要素潜能，一个重要前提就是要开展数据资产的权属登记。

今年5月印发的《北京市数字经济全产业链开放发展行动》提出，要利用2-3年时间，在全国率先建成活跃有序的数据要素市场体系。北数所数据资产登记中心的设立为北京市推进数据要素市场化配置按下了快进键。

(责编：申佳平、陈键)

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