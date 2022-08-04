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8月8日起，棉花进口关税配额等事项可线上办理

2022年08月04日09:14 | 来源：人民网
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人民网北京8月4日电 （记者申佳平）据国家发展改革官网消息，为落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革、促进跨境贸易便利化有关要求，定于2022年8月8日在中国国际贸易“单一窗口”网站正式上线棉花进口配额管理系统，今后棉花进口配额（关税、滑准税配额）有关事项均通过该系统线上办理。

据介绍，企业可登陆网址http：//www.singlewindow.cn，通过“首页-业务应用-标准版应用-进口配额-棉花进口配额”栏目进入系统，进行企业备案、配额申请、信息查询等操作。系统操作手册在网站“首页-服务支持-用户手册-棉花进口配额”栏目下载。相关技术支持可致电中国国际贸易“单一窗口”网站客服：95198。

(责编：申佳平、高雷)
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