原标题：2022（第十八届）中国广告论坛在哈尔滨开幕

8月3日，第十八届中国广告论坛在哈尔滨市松北区开幕，本届论坛特以“数智新时代，广告新生态”为主题，邀请政府相关部门、行业专家及优秀企业代表等，共同解读发展新趋势，洞察行业新机遇，谋划未来新增长。

论坛的举办得到了哈尔滨市委市政府的大力支持，黑龙江省委常委、哈尔滨市委书记张安顺出席活动。

论坛开幕式由中国广告协会会长、国际广告协会全球副主席张国华主持，并与第十八届中国广告论坛推广大使——元宇宙虚拟数字人苏小妹进行跨“宇宙”互动。张国华表示，“十四五”数字经济发展规划中提出，要加快企业数字化转型升级，引导传统业态积极开展线上线下、全渠道、定制化的营销创新。这为商业社会带来根本变化的同时，也为企业与广告业带来了创新发展和持续增长的机会。

作为论坛共同主办方代表，哈尔滨市委副书记、市长张起翔表示，在哈尔滨稳增长促发展的关键时期，全市欣喜地迎来了第十八届中国广告论坛盛装启幕，中国广告协会把这一重要活动放在哈尔滨举办，汇聚各方精英、交流成功经验、探讨未来发展，进一步扩大广告合作、应对市场挑战、助力城市振兴，这充分体现了对哈尔滨的青睐和厚爱。

张起翔说，广告业作为现代文化产业的重要组成部分，是现代社会最具渗透性和融合性的产业之一，在塑造品牌、展示形象、推动创新、促进发展、引导消费、拉动内需、传播先进文化、构建和谐社会等方面发挥了积极作用。哈尔滨是一座开放包容、魅力时尚之城，具有发展广告业的坚实基础和比较优势。当前哈尔滨正在加快建设“六个龙江”，践行“五个率先”，打造“七大都市”，并将为广告业在城市形象宣传、文化特色彰显、创新推荐等方面提供更加广阔的舞台，诚邀国内外各界广告人士加快哈尔滨振兴发展，进一步赶抓机遇、交流合作，实现互利共盈、共同发展。

作为本届论坛的举办地，哈尔滨区位优势突出、国际交往活跃、科教实力深厚、人才储备充足，为创意设计产业发展奠定了坚实基础，提供了广阔的应用场景和赋能领域。哈尔滨市委常委、副市长郭顺民就哈尔滨的相关产业发展和政策优势进行解读。郭顺民表示，围绕黑龙江省党代会提出的建设“六个龙江”和哈尔滨市党代会确定的打造“七大都市”的奋斗目标，哈尔滨正在深入地实施进位赶超的战略，为哈尔滨全面振兴，全方位振兴开创新局面，诚邀嘉宾、企业家更多地了解哈尔滨、投资哈尔滨、创业哈尔滨。

本届中国广告论坛落地哈尔滨也将成为哈尔滨实践“创意设计之都”这一城市发展战略目标的重要一役。本次中国广告论坛为哈尔滨推进了多项共创、共享、共益的实践成果转化，进行了一系列重要项目的签约仪式。

论坛还举行了尊重原创、保护知识产权自律公约发布仪式，“我是城市筑梦师”——首届城市元宇宙会客厅创新创意大赛启动仪式等，并发布了中国广告论坛及哈尔滨联名等数字藏品。

(责编：曹淼、李源)

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