原标题：全年发布不少于10000个岗位

近日，成都正式启动2022年促进大学生返乡就业创业行动。本次就业创业行动包括五大举措，涵盖从岗位需求、培训感知到就业创业支持的“一条龙”服务，分别是：发布大学生返乡实习见习就业岗位清单、举办2022年返乡大学生乡村振兴主题培训、开展成都乡村振兴专场感知行活动、设立返乡青年大学生就业创业服务站、打造一批返乡大学生就业创业孵化空间。

首批次提供超2000个岗位

为乡村振兴汇聚青年人才

为促进大学生返乡就业创业，全年将收集发布不少于10000个大学生返乡实习见习就业岗位。行动发布的大学生返乡实习见习就业岗位，将有助于解决青年大学生就业压力，也将为成都全面建设践行新发展理念的公园城市示范区和推动成都乡村振兴工作持续汇聚青年人才。市农业农村局相关负责人介绍，市级相关部门将联合发布首批大学生返乡实习见习就业岗位清单，共提供超过2000个岗位。

据团市委相关负责人介绍，大学生返乡实习见习就业岗位清单将由市级相关部门收集镇村（社区）、涉农企业、农村新型经营主体的人才需求后梳理形成，通过全市团属新媒体矩阵，农业农村系统、人社系统宣传平台发布或转发岗位清单，为大学生返乡实习见习就业提供直接联系渠道。

1000个培训指标

面向返乡大学生开展就业创业培训

在2022年返乡大学生乡村振兴主题培训中，将安排1000个培训指标用于对返乡大学生的就业创业培训，重点针对返乡大学生特别是有意愿到农村就业创业的近两年毕业未就业的大学生进行就业创业培训，培训采取理论培训和现场实训相结合的方式开展。将重点针对成都都市农业4+6产业体系、粮油产业园建设、特色产业发展、乡村旅游、电子商务、品牌创建等，有针对性地设置相关培训内容。

在“成都乡村振兴专场感知行”活动中，将设计3—4条具有成都特色的乡村振兴成果展示线路，在下半年分批组织约800人次的高校大学生，走进成都都市农业特色产业园区（基地）、示范点位，帮助青年大学生了解成都都市农业发展现状、发展方向和发展前景，增加大学生对“三农”工作的认识，加深对乡村振兴的“情怀”。

23个就业创业服务站

为返乡大学生提供便利化服务

本次活动中，将有23个返乡青年大学生就业创业服务站出现在大家面前。将聘请社会知名成功企业家、高校就业创业指导教师、政府相关部门领导、职业经理人、专职团干、西部计划大学生志愿者、社区青春行动工作专员兼任就业创业服务站站长。

就业创业服务站主要职责是：收集、联络、服务本区（市）县辖区内返乡大学生，主要承担政策宣传咨询、资源对接、产品营销、信息共享等服务，并全程跟踪大学生就业创业情况，协助孵化培育一批返乡下乡大学生就业创业先进典型。

此外，在“打造一批返乡大学生就业创业孵化空间”方面，将结合特色镇（街区）建设工程、川西林盘保护修复工程以及十个10万亩粮油产业园区、科技示范园区建设等工程，在每个区（市）县的农业创新创业孵化基地或者涉农企业遴选一个孵化基地作为返乡大学生就业创业创新孵化工厂（空间），承接返乡大学生的就业创业，为返乡大学生提供项目辅导、政策咨询、集中办公、融资支持、资源对接、产品营销、财务管理、信息共享等全要素、便利化、低成本的服务。

成都日报锦观新闻记者 宋妍妍

(责编：李源、曹淼)

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