原标题：北京海淀区举办“行业促就业 万岗云招聘”活动

人民网北京8月4日电 （董兆瑞）日前，海淀区人力资源和社会保障局联合快手及区内12家人力资源服务机构，举办“行业促就业 万岗云招聘”海淀区人力资源服务行业稳就业促就业专项活动。

本次活动推出14场招聘直播，聚焦推进大学生、农民工等重点群体就业，共发布10165个工作岗位，其中面向高校毕业生群体岗位4234个，面向农民工群体岗位2810个，面向残疾人群体岗位370个，其余为社会人员就业岗位。

活动中，12家人力资源服务机构提供的岗位集中在服务业和制造业，聚焦北京地区的用工需求，部分业务覆盖全国的知名企业也释放了众多京外岗位。目前，参加活动的12家人力资源服务机构陆续与投递简历的求职者做进一步沟通，尽快推进面谈、上岗等程序。

据介绍，“直播带岗”的方式能够全方位、视觉化、强互动地展示用人单位和工作岗位情况，最短距离、最大效率联通求职者与用人单位，提高就业岗位转化效率，让更多的求职者看到更多的优质岗位，让更多的岗位找到更合适的求职者。

海淀区人社局相关负责人表示，海淀区高度重视人力资源服务行业发展，特别是在疫情防控复工复产期间，海淀区人社局加大推动人力资源服务行业数字化招聘求职服务的发展，支持和鼓励辖区人力资源服务机构互联网化、研发线上产品、创新线上服务，提升对高校毕业生、农民工等重点群体和广大求职者的就业服务工作水平和质量。

据了解，今年上半年，海淀区经营性人力资源服务机构共为67.6万人次高校毕业生提供求职服务，为1.4万人次提供培训服务，共提供5.3万家用人单位13.6万个就业岗位信息，初步达成就业意向9.0万人。

(责编：曹淼、李源)

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