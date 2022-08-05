原标题：探索城市更新“北京模式” 华润置地助力首都高质量发展

7月12日，首届北京城市更新论坛会议暨北京城市更新联盟启动仪式在北京首钢园区举行。论坛以“共拓更新、共圆复兴”为主题，获得社会各界广泛关注。华润集团驻京首席代表魏成林、华润置地华北大区总经理凌晓洁共同出席活动。本次论坛上，华润置地带着对首都城市更新工作最新探索和实践成果“西单更新场”亮相论坛，为新时代首都城市更新积极提供有效路径和重要范例。

在北京城市更新专项小组指导下，北京城市更新联盟由中央企业、市属企业及民营企业共同发起。华润集团作为联盟发起单位之一，依托雄厚的产业资源与多元化优势，在城市生长进程中持续贡献力量。旗下负责城市建设运营的业务单元华润置地，秉承“品质给城市更多改变”的理念，致力于将业务与城市发展建设需求紧密融合，以“片区统筹”模式定义城市更新，通过城市综合体、城市有机更新、TOD综合开发、城市代建代运营、新区建设等核心能力和资源优势，实现与城市的共同进化，献予城市未来发展的更好答案。本次论坛上，华润置地带着对首都城市更新工作最新探索和实践成果“西单更新场”亮相论坛，为新时代首都城市更新积极提供有效路径和重要范例。

北京城市更新联盟的搭建，是积极响应北京市委市政府的部署和号召，以服务城市服务人民、共担社会责任为理念，协同互助，合作共赢，共建开放生态，为北京城市更新工作全面开展贡献联盟力量。联盟作为企业主体的平台，除理事单位外，还汇集了包括建筑施工、规划设计、咨询管理等涉及小、专、精、多领域的100余家成员单位。同时兼具企业和政府及部门的联系纽带功能，推动城市更新项目和信息共享、不同企业间的优势互补和强强联合，助力城市更新工作平稳有序开展。

首届城市更新论坛共分为两个阶段。第一阶段为论坛开幕活动，举办北京城市更新联盟成立仪式，表彰北京城市更新“最佳实践”项目、签约一批北京城市更新重点项目。第二阶段为论坛交流活动，围绕规划引领、科技创新、绿色低碳、消费活力、金融支持、立法保障等方面解读北京城市更新的政策方向；并聚焦“文化传承、社区共建”“商业运营、活力焕新”“科技赋能、宜居宜业”三方面主题，进行专家主旨演讲、重点区域项目推介、经典案例分享等，促进深入学习和广泛交流合作。华润万象生活商业华北大区受邀进行了题为《城市更新 运营更新》的演讲分享。

为展示北京城市更新工作成果，促进社会各界沟通学习，论坛重点表彰了16个北京城市更新“最佳实践”。由华润置地打造的西单文化广场升级改造项目——西单更新场，荣获“北京城市更新最佳实践”奖项。

在北京城市更新从“增量发展”到“存量提质”的时代背景下，华润置地充分发挥央企在城市建设中的带头作用，项目改造历时7年，历经腾退撤市、规划设计、施工建设、开放呈现四个阶段。将原有总建面4.3万㎡低端商业减量提升为绿地与商业结合的复合功能综合体，提供1.12万㎡城市森林绿地及6000㎡高品质潮流商业。最终蝶变后的西单更新场转换为西单商圈新的活力增长点，实现了城市价值、休闲价值、人本价值多维度价值再造，从而进一步提升西单商圈及长安街沿线的整体城市界面更新。

论坛现场，当主持人问道“经营面积大幅减少，华润如何保持项目的活力和可持续？”华润置地表示：“更新场是华润对城市更新的一种探索，得力于项目的实施主体和运营主体都来自华润，因此可以把很多运营的思路前置。”具体来说，在西单更新场的后续经营中，注重向三个方面要效益，一是向青年客群要效益，让年轻人重回西单，在此活动消费。二是向一线品牌要效益，增加品牌变化频次，紧抓潮流更迭。三是向公共空间要效益，把高品质的公共空间，变身展示发布场所，有效增加经营面积。从开业来的运营情况看，更新场的运营数据非常出色，也带动了西单商圈的活力与焕新。

此次华润集团作为北京城市更新联盟联合发起单位，体现了企业作为主体为首都城市发展建言献策的热忱。定位于领先的城市投资运营发展商，华润置地以片区统筹理念推动着北京城市改变和发展，为加强“四个中心”首都职能建设，转变城市建设方式，推动城市高质量发展，构筑新时代首都人民美好生活图景写下重要篇章。

(责编：董童、李源)

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