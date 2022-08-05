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阿里公布Q1业绩 张勇分享三大战略高质量增长策略

2022年08月05日14:50 | 来源：环球网
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原标题：阿里公布Q1业绩 张勇分享三大战略高质量增长策略

　　8月4日，阿里巴巴集团公布2023财年第一季度业绩，核心业绩超出市场预期。在当晚的分析师电话会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，阿里巴巴在一个很不寻常、充满挑战的季度中克服重重困难，业绩保持稳定。他同时详细分享了阿里巴巴三大业务战略实现高质量增长的策略。

　　张勇说，面对不确定性，阿里的应对之道是“坚定信心、积极应变、做好自己”。落实到经营层面，将围绕三大业务战略，在巨大不确定性下保持高质量增长。

　　“在消费领域，阿里巴巴将发挥远、中、近场相结合的数字商业基础设施的优势，做好用户分层，聚焦不同消费群体确定性的消费需求。”张勇强调，在上个财年底，阿里巴巴已经实现了服务10亿国内消费者的目标，在未来将聚焦不同消费群体钱包份额的增长，而不再追求国内用户绝对规模的增长。

　　面对不同特征的电商平台此起彼伏的竞争。阿里巴巴面对竞争的策略是：在消费者侧，不断强化淘宝作为消费主阵地的认知，提供丰富多样的“场”的体验，建设多样化的消费矩阵；在商家侧，为商家提供更好的工具和服务，强化商家可持续经营主阵地的角色。基于这样的考虑，进一步积极投入到用户心智的建设，以及物流、售后服务等关键的用户体验和能力建设，将是阿里长期坚持的消费策略。

　　“在云计算领域，将聚焦不断提升相关核心技术，聚焦服务好代表社会和产业发展大方向的行业和客户。”张勇提出，阿里将继续聚焦云计算、大数据和AI等领域核心技术能力的建设，聚焦产业互联网带来的巨大机会，挖掘符合未来发展方向的朝阳产业和客户。

　　“在全球市场，阿里巴巴将聚焦未来五到十年发展前景良好的国家和地区，聚焦本地化的能力建设，建立物流和云计算的基础设施。”他说。

　　张勇说，阿里巴巴将继续坚持跨境和本地市场相结合的方式，聚焦于中国到欧洲的跨境物流网络和东南亚本地市场的物流网络建设。这些基础设施的建立将为阿里的全球化发展带来长期的价值。

　　“最好的投资是自身的能力建设，不断完善自己，服务好我们高质量的消费者群体，建设高质量的数字商业基础设施，继续高质量的科技创新，为健康、可持续的长期发展进一步夯实基础。”张勇说。

(责编：董童、李源)
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