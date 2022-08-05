人民网北京8月5日电 （记者许维娜）“大众创业，万众创新”时代的到来赋予了创新创业教育新的内涵，同时也对创新创业教育提出了更高要求。从市场层面来看，提高大学生创业成功率，要加强高校创新创业教育体系建设。

近日，第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区赛事圆满落下帷幕，《起舞元宇宙——智能化数字虚拟人动作引擎》（以下简称《起舞元宇宙》）项目获北京市金奖。

该项目来自于“北京高校大学生创新创业训练校际合作计划”，项目成员由中国传媒大学、清华大学、北京邮电大学等不同高校的十余名学子跨校组成，导师团队包含了中国传媒大学、清华大学、北京邮电大学、北京电影学院等不同领域的专家。

中国传媒大学创新创业教育中心执行主任闫玉刚介绍，学校非常重视“互联网+”大赛的引领示范效应，积极推进“以赛促学，以赛促教，以赛促创”，以大赛为抓手，充分整合跨学院、跨学科、跨学校等各方资源，探索“通识教育+创新创业教育+专业教育+实践教育”的人才培养路径，进而形成“五位一体、六创融合”的传媒特色专创融合新模式。

闫玉刚还表示，此次项目获奖，是该校创新创业教育工作的成果的重要体现，也是跨校合作的一次积极探索和尝试，未来还将采取更多激励措施让学生们充分参与到创业创新实践中。

北京邮电大学创新创业教育实践基地主任、跨校指导老师韩康榕表示，创新创业教育的重点在于培养创新创业思维，让学生在创新创业实践中得到高质量的快速成长。跨校的合作、跨学科的融合与碰撞，不仅能让学生将所学寓于实践中，更重要的是让学生在交流碰撞中发现更广阔的天地。此外，校际合作也为各高校、各专业的老师提供了一次学习交流的机会，有利于打破学科边界，开展更多跨学科交叉综合研究。

项目负责人王冠群认为，跨校组队能够充分发挥不同高校的资源优势，中传的艺术学科实力和艺术氛围可以使团队发展一批热爱创作的核心用户，而清华姚班、北邮计算机学院的技术能力能够更好地促使项目落地。

团队成员北京邮电大学刘巴特表示，跨校组队能让每个人发挥所长，产生创新的聚变效应，避免成员们盲目地在不擅长的领域浪费时间。

(责编：孙红丽、高雷)

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