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外汇局：上半年我国经常账户顺差1691亿美元 国际收支保持基本平衡 

2022年08月05日17:34 | 来源：人民网
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人民网北京8月5日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2022年上半年，我国经常账户顺差10960亿元，其中，货物贸易顺差20845亿元，服务贸易逆差2457亿元，初次收入逆差8119亿元，二次收入顺差692亿元。按美元计值，2022年上半年，我国经常账户顺差1691亿美元，其中，货物贸易顺差3207亿美元，服务贸易逆差378亿美元，初次收入逆差1244亿美元，二次收入顺差107亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际收支平衡表初步数据显示，2022年上半年我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差1691亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.9%，继续处于合理均衡区间；直接投资净流入749亿美元，保持在较高水平。

一是货物贸易顺差同比增长。2022年上半年，我国货物贸易进出口呈现较强的韧性。我国国际收支口径的货物贸易顺差3207亿美元，增长36%，为历年同期最高值。其中，货物贸易出口16437亿美元，同比增长13%；进口13230亿美元，同比增长8%。

二是服务贸易逆差同比收窄。2022年上半年，服务贸易逆差378亿美元，同比下降30%。其中，旅行逆差519亿美元，同比增长31%，主要是海外留学等支出有所回升；知识产权使用费逆差159亿美元，与2021年同期基本持平，收入和支出均有所增长，反映我国在知识产权领域国际合作不断扩大；运输逆差22亿美元，同比下降89%，主要是运输收入增速快于支出；电信、计算机和信息服务顺差91亿美元，同比增长1.2倍，体现服务业数字化转型为我国服务贸易发展注入新动能。

三是直接投资保持较高水平净流入。2022年上半年，直接投资净流入749亿美元。其中，来华直接投资净流入1496亿美元，显示我国市场对外资保持吸引力；对外直接投资净流出747亿美元，总体平稳有序。

“总的来看，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，有利于我国国际收支继续保持基本平衡。”王春英说。

(责编：罗知之、高雷)
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