人民网北京8月5日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为进一步深化金融供给侧结构性改革，强化保险资产管理公司监管，促进保险资产管理行业高质量发展，银保监会发布了《保险资产管理公司管理规定》（以下简称《规定》），自2022年9月1日起施行。

据银保监会有关部门负责人介绍，《规定》共计7章、85条，主要内容包括以下几个方面。

一是新增公司治理专门章节。结合近年来监管实践，从总体要求、股东义务、激励约束机制、股东会及董事会监事会要求、专门委员会设置、独立董事制度、董事监事履职、高管兼职管理等方面明确了要求，提升保险资管公司经营运作独立性，全面强化公司治理监管的制度约束。

二是将风险管理作为专门章节，从风险管理体系、风险管理要求、内控审计、子公司风险管理、关联交易管理、从业人员管理、风险准备金、应急管理等方面进行全面增补，着力增强保险资管公司风险管理能力，切实维护保险资金等长期资金安全。

三是优化股权结构设计要求。落实国务院金融委扩大对外开放决策部署，对保险资管公司的境内外保险公司股东一视同仁，取消外资持股比例上限。此外，对所有类型股东设定了统一适用的条件，严格非金融企业股东的管理。

四是优化经营原则及相关要求。原规定主要从受托管理保险资金角度规定了保险资管公司的基本经营原则。本次修订细化了保险资管公司业务范围，增加了受托管理各类资金的基本原则，明确要求建立托管机制，完善资产独立性和禁止债务抵消表述，严禁开展通道业务，并对销售管理、审慎经营等作了规定。

五是增补监管手段和违规约束。增补了分级监管、信息披露、重大事项报告等内容，丰富了监督检查方式方法和监管措施，增加了违规档案记录、专业机构违规责任、财务状况监控和自律管理等内容，进一步提升机构监管质效。

《规定》在引导保险资管公司加大对资本市场支持力度方面有什么思路？银保监会有关部门负责人表示，银保监会历来高度重视维护和促进资本市场长期健康稳定发展。《规定》引导保险资管公司坚守保险资金、企业年金等长期资金核心管理人定位，鼓励保险资管公司巩固和发挥长期投资优势，更好发挥机构投资者作用，为资本市场长期健康稳定发展提供稳定的长期资金支持。

一是引导保险资管公司立足长期投资。在机构定位上，明确保险资管公司“以实现资产长期保值增值为目的”，支持、鼓励和引导保险资管公司立足长期投资、稳健投资、价值投资，实现与其他资产管理机构的差异化发展。

二是引导保险资管公司专业化运作，夯实长期投资能力。一方面，允许符合条件的保险资管公司投资设立从事资产管理业务或与资产管理业务相关的子公司，实现精细化管理和专业化运作。另一方面，明确分级分类监管要求，强化监管评级结果运用，支持监管评级较高、经营运作稳健的机构开展创新型业务，引导机构不断加强自身专业化建设。

三是鼓励保险资管公司提升市场化运作水平，积极参与资本市场发展建设。《规定》结合保险资管行业实践和长期资金需求，进一步细化保险资管公司的经营范围，支持和引导保险资管公司全面提升综合服务能力，为保险资金、企业年金、职业年金等长期资金投资运作提供更加全面、优质、高效的服务，助力提升直接融资比重。

此外，《规定》强化了对保险资管公司内控审计、关联交易管理、从业人员管理、公平对待投资者等方面的监管要求，引导保险资管公司更加审慎稳健地开展投资运作，有利于为资本市场平稳健康运行培育更多稳健型的机构投资者。

(责编：罗知之、高雷)

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