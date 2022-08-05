国家粮食和物资储备局落实国家粮食安全战略和乡村振兴战略，坚持“粮头食尾、农头工尾”，支持定点帮扶的安徽省阜南县持续深入推进优质粮食工程，以优质粮源基地、皖西北粮食产业园“一基地一园区”为牵引，大力推进“三链协同”，深入实施“五优联动”，不断推动粮食产业高质量发展、助力乡村振兴“阜南样板”取得更大成效。

一、从“三小步”到“三大步”，打造助力乡村振兴“阜南样板”

2018年到2020年，国家粮食和物资储备局支持阜南县深入实施优质粮食工程，完成优质小麦示范种植-规模化种植-就地加工转化“三小步”，助力打赢脱贫攻坚战，迈出融合发展“三大步”的第一步。2021年，坚持融合发展总体思路，持续实施拓展优质粮源基地-建设粮食产业园-打造皖西北粮食产业集群“三大步”，着力培优乡村振兴“阜南样板”。

突出“五优联动”，巩固拓展皖西北优质粮源基地。立足阜南县产粮大县实际，坚持夯基固本，抓牢优质粮源基地产购储加销“五优联动”、全链提升。支持中国中化、中粮集团等龙头企业发挥专业化优势，为35万亩优质小麦规模化种植基地提供现代农业服务，产量质量双提升，实现优粮优产；指导龙头企业建立粮食经纪人合作联盟，帮助组建“收粮团队”，实现优粮优购；盘活阜南9个乡镇粮库近6.8万吨闲置仓容，开展分品种分仓储存，实现优粮优储；提供优质粮源，赋能阜南众合面业等中小型面粉加工厂生产优质产品，实现优粮优加；国家粮食交易平台举办阜南优质小麦网上交易专场，成交7.98万吨2.1亿元，均价达1.33元/斤，远超1.13元/斤的最低收购价，实现优粮优销。2021年冬季，优质粮源基地规模从35万亩进一步拓展到60万亩，粮食产业高质量发展基础不断夯实。

突出“三链协同”，建设皖西北粮食产业园。帮扶阜南县建设皖西北（阜南）粮食产业园，延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链，加快建设粮食产业强县。帮助规划园区总体布局，推动首批4个项目全部完工。粮食质检中心、产后服务项目和10万吨高大平房仓已投产；引进中裕公司投资2.4亿元建设30万吨面粉生产线，2022年投产后，每年助农增收和纳税均超亿元；陆续引进中化、中粮、中裕、京东、鲁花等龙头企业与阜南县签订10个战略合作协议，有力带动粮食全产业链和一二三产业融合发展。同时，协调阜南县建立企业“专服员”机制，选派县有关部门负责同志担任“专服员”，一对一服务解决企业“急难愁盼”问题，为产业园建设保驾护航。

突出补链强链，培育皖西北粮食产业集群。在产业园首批项目落地基础上，立足阜南县、辐射皖西北，统筹布局“一平台、两基地、三中心”，有序推动建设皖西北粮食电子交易平台，粮食产业助力乡村振兴示范基地和优质小麦全产业链示范基地，以及皖西北粮食集散中心、粮食质量监测中心和主食产业化与冷链物流配送中心。支持中裕公司二期投资3.9亿元建设食品加工厂，实现小麦副产物循环、全值和梯次利用，推动阜南县与江南大学共建食品产业技术创新中心，支持县粮食质检中心与多家粮食企业开展政企合建。产业园将逐步建成为集粮食仓储、精深加工、物流配送、检验检测、科技研发功能于一体，带动阜南县、辐射皖西北的百亿级特色产业集聚区，强化优质粮食工程产业集聚区，“三链协同”和“五优联动”示范区。

二、从“小散弱”到“强集聚“，推动小农户同现代农业有效衔接

调动农民种粮积极性，关键在于让农民种粮有钱挣。国家粮食和物资储备局坚持合作共赢理念，推动集聚集约发展，促进小农户同现代农业有效衔接，分享粮食产业链升级成果，推进“阜南样板”走深走实。

强化龙头企业带动。先后协调引进中粮集团和中国中化两家央企，充分发挥其资源、技术、渠道优势，完成优质小麦“三步走”，促进产购储加销全链条整体联动、融合发展。2021年，支持中国中化组织60万亩优质小麦订单种植，建成4000平方米MAP现代农业技术服务中心和27个村级服务站，与当地近百家中小企业、农民合作社、粮食经纪人分工协作、抱团发展，有效破解了当地龙头企业进不来、县域中小企业长不大的制约瓶颈；带动分散小农户用现代农业生产方式进行优质粮食规模化种植，保障稳定优质粮食供给，带动农民增产增收，进一步夯实粮食产业发展基础。

构建利益联结机制。支持龙头企业建立“公司+农民合作社+基地+农户”利益联结机制，实施组织土地、技术方案、机械作业、金融保险、烘干收储、培育品牌“六统一”标准化生产，利用精准农业气象、全程品控溯源等智慧农业技术指导农民科学种田，亩均增产100多斤，种植成本降低60多元，高于市场价5%收购，每亩助农增收200元以上，带动4.9万脱贫群众受益。同时，协调中国人保提供6折优惠的收入种植保险，让农民吃上“定心丸”。

推动适度规模经营。坚持市场需求导向，组织专家反复论证，从阜南县当地100多个杂乱小麦品种中优选5个良种。依托龙头企业，短短3年内，推动阜南县规模化订单种植面积从1.5万亩迅速扩大到60万亩，在26个乡镇大力推广“一村一品”适度规模经营，推动优质粮食规模化、标准化、集约化、品牌化迈出坚实步伐，带动引领作用不断凸显。

三、从“小切口”到“大作为”，以点带面放大阜南样板成效

据统计，832个原国家级贫困县中有258个产粮大县，一产不强、二产不优、三产不活是其共性问题。国家粮食和物资储备局找准阜南县粮食产业高质量发展这个“小切口”，在产粮县和脱贫县推广“阜南样板”，着力展现更高层次保障国家粮食安全、促进乡村振兴的“大作为”。

加快推进复制推广。积极支持安徽省先行复制“阜南样板”，做优做强粮食产业链条，全省优质小麦、水稻种植面积均超2000万亩、占比60%以上。重点支持龙头企业在100个全国产粮大县和100个国家级脱贫县复制推广“阜南样板”，2021年即从2020年13省64个县拓展到19省140个县，其中全国产粮大县116个、国家级脱贫县69个，实施优质粮食订单500多万亩，带动100多万小农户稳定增收。“十四五”时期将继续支持龙头企业在国家级脱贫县复制推广“阜南样板”，力争提前超额实现第二个百县目标。

助力完善行业政策。与财政部联合印发《关于深入推进优质粮食工程的意见》，印发优质粮食工程“六大提升行动”方案，打造优质粮食工程升级版，总结提炼“阜南样板”经验做法，突出强化产业集聚，促进乡村一二三产业融合发展，让农民更多分享产业增值收益，形成粮食兴、产业旺、经济强的良性循环，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

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(责编：曹淼、李源)

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