人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>2022年财经专题>>乡村振兴·中国力量>>创新案例

安徽省阜南县：五优联动、三链协同 “阜南样板”结出高质量发展硕果

2022年08月05日14:43 | 来源：人民网
小字号

国家粮食和物资储备局落实国家粮食安全战略和乡村振兴战略，坚持“粮头食尾、农头工尾”，支持定点帮扶的安徽省阜南县持续深入推进优质粮食工程，以优质粮源基地、皖西北粮食产业园“一基地一园区”为牵引，大力推进“三链协同”，深入实施“五优联动”，不断推动粮食产业高质量发展、助力乡村振兴“阜南样板”取得更大成效。

一、从“三小步”到“三大步”，打造助力乡村振兴“阜南样板”

2018年到2020年，国家粮食和物资储备局支持阜南县深入实施优质粮食工程，完成优质小麦示范种植-规模化种植-就地加工转化“三小步”，助力打赢脱贫攻坚战，迈出融合发展“三大步”的第一步。2021年，坚持融合发展总体思路，持续实施拓展优质粮源基地-建设粮食产业园-打造皖西北粮食产业集群“三大步”，着力培优乡村振兴“阜南样板”。

突出“五优联动”，巩固拓展皖西北优质粮源基地。立足阜南县产粮大县实际，坚持夯基固本，抓牢优质粮源基地产购储加销“五优联动”、全链提升。支持中国中化、中粮集团等龙头企业发挥专业化优势，为35万亩优质小麦规模化种植基地提供现代农业服务，产量质量双提升，实现优粮优产；指导龙头企业建立粮食经纪人合作联盟，帮助组建“收粮团队”，实现优粮优购；盘活阜南9个乡镇粮库近6.8万吨闲置仓容，开展分品种分仓储存，实现优粮优储；提供优质粮源，赋能阜南众合面业等中小型面粉加工厂生产优质产品，实现优粮优加；国家粮食交易平台举办阜南优质小麦网上交易专场，成交7.98万吨2.1亿元，均价达1.33元/斤，远超1.13元/斤的最低收购价，实现优粮优销。2021年冬季，优质粮源基地规模从35万亩进一步拓展到60万亩，粮食产业高质量发展基础不断夯实。

突出“三链协同”，建设皖西北粮食产业园。帮扶阜南县建设皖西北（阜南）粮食产业园，延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链，加快建设粮食产业强县。帮助规划园区总体布局，推动首批4个项目全部完工。粮食质检中心、产后服务项目和10万吨高大平房仓已投产；引进中裕公司投资2.4亿元建设30万吨面粉生产线，2022年投产后，每年助农增收和纳税均超亿元；陆续引进中化、中粮、中裕、京东、鲁花等龙头企业与阜南县签订10个战略合作协议，有力带动粮食全产业链和一二三产业融合发展。同时，协调阜南县建立企业“专服员”机制，选派县有关部门负责同志担任“专服员”，一对一服务解决企业“急难愁盼”问题，为产业园建设保驾护航。

突出补链强链，培育皖西北粮食产业集群。在产业园首批项目落地基础上，立足阜南县、辐射皖西北，统筹布局“一平台、两基地、三中心”，有序推动建设皖西北粮食电子交易平台，粮食产业助力乡村振兴示范基地和优质小麦全产业链示范基地，以及皖西北粮食集散中心、粮食质量监测中心和主食产业化与冷链物流配送中心。支持中裕公司二期投资3.9亿元建设食品加工厂，实现小麦副产物循环、全值和梯次利用，推动阜南县与江南大学共建食品产业技术创新中心，支持县粮食质检中心与多家粮食企业开展政企合建。产业园将逐步建成为集粮食仓储、精深加工、物流配送、检验检测、科技研发功能于一体，带动阜南县、辐射皖西北的百亿级特色产业集聚区，强化优质粮食工程产业集聚区，“三链协同”和“五优联动”示范区。

二、从“小散弱”到“强集聚“，推动小农户同现代农业有效衔接

调动农民种粮积极性，关键在于让农民种粮有钱挣。国家粮食和物资储备局坚持合作共赢理念，推动集聚集约发展，促进小农户同现代农业有效衔接，分享粮食产业链升级成果，推进“阜南样板”走深走实。

强化龙头企业带动。先后协调引进中粮集团和中国中化两家央企，充分发挥其资源、技术、渠道优势，完成优质小麦“三步走”，促进产购储加销全链条整体联动、融合发展。2021年，支持中国中化组织60万亩优质小麦订单种植，建成4000平方米MAP现代农业技术服务中心和27个村级服务站，与当地近百家中小企业、农民合作社、粮食经纪人分工协作、抱团发展，有效破解了当地龙头企业进不来、县域中小企业长不大的制约瓶颈；带动分散小农户用现代农业生产方式进行优质粮食规模化种植，保障稳定优质粮食供给，带动农民增产增收，进一步夯实粮食产业发展基础。

构建利益联结机制。支持龙头企业建立“公司+农民合作社+基地+农户”利益联结机制，实施组织土地、技术方案、机械作业、金融保险、烘干收储、培育品牌“六统一”标准化生产，利用精准农业气象、全程品控溯源等智慧农业技术指导农民科学种田，亩均增产100多斤，种植成本降低60多元，高于市场价5%收购，每亩助农增收200元以上，带动4.9万脱贫群众受益。同时，协调中国人保提供6折优惠的收入种植保险，让农民吃上“定心丸”。

推动适度规模经营。坚持市场需求导向，组织专家反复论证，从阜南县当地100多个杂乱小麦品种中优选5个良种。依托龙头企业，短短3年内，推动阜南县规模化订单种植面积从1.5万亩迅速扩大到60万亩，在26个乡镇大力推广“一村一品”适度规模经营，推动优质粮食规模化、标准化、集约化、品牌化迈出坚实步伐，带动引领作用不断凸显。

三、从“小切口”到“大作为”，以点带面放大阜南样板成效

据统计，832个原国家级贫困县中有258个产粮大县，一产不强、二产不优、三产不活是其共性问题。国家粮食和物资储备局找准阜南县粮食产业高质量发展这个“小切口”，在产粮县和脱贫县推广“阜南样板”，着力展现更高层次保障国家粮食安全、促进乡村振兴的“大作为”。

加快推进复制推广。积极支持安徽省先行复制“阜南样板”，做优做强粮食产业链条，全省优质小麦、水稻种植面积均超2000万亩、占比60%以上。重点支持龙头企业在100个全国产粮大县和100个国家级脱贫县复制推广“阜南样板”，2021年即从2020年13省64个县拓展到19省140个县，其中全国产粮大县116个、国家级脱贫县69个，实施优质粮食订单500多万亩，带动100多万小农户稳定增收。“十四五”时期将继续支持龙头企业在国家级脱贫县复制推广“阜南样板”，力争提前超额实现第二个百县目标。

助力完善行业政策。与财政部联合印发《关于深入推进优质粮食工程的意见》，印发优质粮食工程“六大提升行动”方案，打造优质粮食工程升级版，总结提炼“阜南样板”经验做法，突出强化产业集聚，促进乡村一二三产业融合发展，让农民更多分享产业增值收益，形成粮食兴、产业旺、经济强的良性循环，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“藏粮于地、藏粮于技” 夏粮丰收托稳经济底盘
　　悠悠万事，吃饭为大。“人多地少”是我国的基本国情。…
交通运输部：通过以工代赈方式吸纳当地群众参与工程建设
　　人民网北京8月5日电 （记者王连香）据交通运输部网站消息，日前，交通运输部办公厅发布关于做好交通运输基础设施建设和管护领域推广以工代赈工作的通知（以下简称《通知》），《通知》指出，交通运输基础设施建设和管护投资规模大、受益面广、带动能力强，吸纳当地群众就业潜力大。地方各级交通运输主管部门要充分认识在交通运输基础设施建设和管护领域推广以工代赈的重要意义，积极推广以工代赈方式，助力群众就地就近就业增收。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部