7月27至29日，以“加快工业数字化转型，推动经济稳中求进”为主题的2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会在浙江桐乡乌镇举办。会上，中国工业经济联合会发布了“2022工业互联网融合创新应用·行业推广行动”典型案例等成果。

中国机械工业联合会执行副会长兼党委副书记、智能制造分会理事长薛一平。受访者供图

“工业互联网是在企业信息数字化，制造自动化和管理智能化的基础上，发展起来的一种新的工业形态。工业互联网在工业当中的应用，必将会对行业的发展起到重要的基础作用。”会议期间，中国机械工业联合会执行副会长兼党委副书记、智能制造分会理事长薛一平就工业互联网相关话题进行了分享。

薛一平介绍，工业互联网是推动传统产业转型升级、培育发展先进制造业的重要支撑。近年来，我国加快新一代信息技术与制造业融合，推动工业互联网平台进企业、进园区、进产业集群，工业互联网创新发展迈出坚实步伐。因此，中国机械工业联合会于2018年顺应全球制造业发展的新趋势，应和机械工业高质量发展的新需求，切合广大企业和会员的新期待，正式成立智能制造分会，引领企业的智能制造，并为下一步工业互联网在行业当中的融合应用打下良好基础。

机械工业是装备制造业的主体，是国民经济发展和国防建设的基础性、战略性产业，在机械工业不断攻高端、夯基础、补短板、扬优势的发展过程中，涌现了大批对标国际先进水平和高质量发展要求的工业互联网优秀案例。针对中国机械工业联合会如何为“工业互联网融合创新应用·行业推广行动”选取推荐案例等问题，薛一平表示：“从2018年起，我们就开始对行业数字化建设开展典型案例的筛选和积累。在过去几年中，我们每年都会组织一批行业专家，对工业互联网和智能制造案例进行评审，来丰富我们的案例库。所以在这一次的行业推广行动当中，我们也遴选了一些典型案例推荐给大家。”

据悉，中国机械工业联合会智能制造分会近年来持续开展了机械行业智能制造实施案例的征集、审核、遴选工作，案例集分为汽车、工程机械、仪器仪表、文化办公设备、石化通用、重型矿山、电工电器、智能制造与机器人、其他民用、产教融合等篇章，对推动智能制造技术的落地具有重要意义。

对于本届大会案例征集和行业推广推动的成果的价值，薛一平认为：“在工业企业的发展过程中，尤其是对中小企业的发展，这些典型案例会有很大的促进作用，能够帮助企业在选定解决方案的过程少走弯路、抓住重点，发挥工业互联网的优势。案例推荐过程中，我们着重考虑对企业发展真正能够带来实效的一些案例，主要是在技术发展和帮助企业降本增效方面。”

工信部数据显示，截至目前，“5G+工业互联网”建设项目超过3100个，其中今年二季度新增项目700个，国家顶级节点日均解析量显著提升，达到1.5亿次。具有一定行业和区域影响力的特色平台超过150家，其中重点平台的工业设备连接数超过7900万台、工业App数量28万余个。天眼查数据显示，截至目前，我国有9.4万余家工业互联网相关企业，2022年1月至6月新增注册企业3.3万余家。

如今，工业互联网创新应用已经从龙头企业内部扩展到了产业链的上下游，正在推动形成大中小型企业融通创新发展的格局。“未来，机械工业联合会将继续携手各行业联合会、协会，通过工业互联网融合创新应用行业推广行动，持续收集和推广行业优秀的应用案例，希望通过行业企业、专业研究机构的联合发力，进一步推动工业互联网在更广范围、更深程度、更高水平上融合创新，发挥工业互联网赋能复制，引导工业创新变革的重要作用，助力中国工业经济实现高质量发展，共创数字经济的美好未来。”薛一平说。

(责编：董童、李源)

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