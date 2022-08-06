上半年经常账户顺差1691亿美元
继续处于合理均衡区间
2022年08月06日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月5日电 （记者葛孟超）记者5日从国家外汇管理局获悉：上半年我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差1691亿美元，与同期国内生产总值之比为1.9%，继续处于合理均衡区间；直接投资净流入749亿美元，保持在较高水平。
上半年，我国货物贸易进出口呈现较强的韧性。我国国际收支口径的货物贸易顺差3207亿美元，同比增长36%。其中，货物贸易出口16437亿美元，同比增长13%；进口13230亿美元，同比增长8%。
据介绍，总的来看，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，有利于我国国际收支继续保持基本平衡。
《 人民日报 》（ 2022年08月06日 01 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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