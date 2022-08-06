我国成功发射可重复使用试验航天器
2022年08月06日05:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京8月5日电 （记者余建斌）记者从有关部门获悉：8月5日，我国在酒泉卫星发射中心，运用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用的试验航天器，这是长征二号F运载火箭第十八次执行发射任务。试验航天器将在轨运行一段时间后，返回国内预定着陆场，其间，将按计划开展可重复使用和在轨服务技术验证。
《 人民日报 》（ 2022年08月06日 01 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央企提升天然气保障能力：服务国家发展战略 助力经济稳定增长
- 人民网北京8月5日电 （记者杜燕飞）记者4日从中国石油第五季开放日天然气销售华北站活动中获悉，2021年，中国石油天然气销售分公司供气量超2000亿立方米，已累计为国内各类用户提供来自全球的天然气近16000亿立方米，年供气量占全国60%以上，满足支撑17个经济社会发展行业发展，惠及百姓超5亿人，带动地区GDP贡献约10万亿元。 作为清洁能源供应“主力军”，一直以来，中国石油天然气销售分公司保障全国各地天然气用能需求，尤其是复工复产等经济工作能源供应。…
相关新闻
- 评论
- 关注