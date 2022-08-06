本报北京8月5日电 （记者余建斌）记者从有关部门获悉：8月5日，我国在酒泉卫星发射中心，运用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用的试验航天器，这是长征二号F运载火箭第十八次执行发射任务。试验航天器将在轨运行一段时间后，返回国内预定着陆场，其间，将按计划开展可重复使用和在轨服务技术验证。

《 人民日报 》（ 2022年08月06日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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