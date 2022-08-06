本报北京8月5日电 （记者曲哲涵）财政部日前出台《财政部关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》（以下简称《通知》），引导金融企业规范有序健康平稳运行，促进金融业高质量发展。

在规范金融企业收支管理方面，《通知》要求国有金融企业牢固树立过紧日子思想，加强财务预算管理，合理控制费用开支，对非必要费用支出应减尽减；严格落实履职待遇、业务支出管理要求，按标准规范配置公务用车、办公用房，国内出差、因公出国（境）按规定标准乘坐交通工具、落实住宿和餐饮标准；积极优化内部收入分配结构，合理控制岗位分配级差，有效平衡好领导班子、中层干部和基层员工的收入分配关系，加大向一线员工、基层员工倾斜力度；建立健全薪酬分配递延制度和追责追薪机制，对于员工在自身职责内未能勤勉尽责，使得金融企业发生重大违法违规行为或重大风险损失的，金融企业应当追责追薪。

在加强金融企业资产管理、防范金融风险方面，《通知》要求国有金融企业做实资产风险分类，真实公允反映经营成果；加强不良资产核销和处置管理，有效防范道德风险和国有资产流失；强化境外投资管理，有效防范跨境资产风险。

《 人民日报 》（ 2022年08月06日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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