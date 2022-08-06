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杭州市萧山区加强乡村与民营企业合作

发展集体经济  带动村民增收

蔡卡特  李  展
2022年08月06日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　“路更平了、水更清了，村里还建起了游乐园。”说起家乡的变化，浙江省杭州市萧山区衙前镇凤凰村村民满是高兴。2021年，该村集体经济收入已达5432万元。

　　“发展壮大村级集体经济有助于实现共同富裕。近年来，我们紧盯村级集体经济收入跃升难问题，积极探索符合实际的发展路径。”萧山区农业农村局局长夏利明介绍，萧山区在“产权清晰、收益归村”的原则下，根据各村地理位置、村内资源、经济实力等，依照公司法有关规定，以村级集体经济独资或联合投资等形式打造市场化运营主体。目前，凤凰村组建了杭州凤煌集团有限公司，深耕农文旅领域。

　　尝到发展甜头的不仅是凤凰村，瓜沥镇航民村组建浙江航民实业集团有限公司，村集体占股51%，以公司发展成果反哺村集体，2021年村集体从公司获得收益4550万元，还让80%的村民实现了本村就业，形成了“充分就业+按劳按资分配+社会福利”的共富模式。

　　萧山区很多乡村探索抱团发展的新模式。在进化镇，墅上王村、华锋村、欢潭村、王家闸村合资成立了杭州萧山强村共进建设发展有限公司，主要承接绿化养护、河道保洁、物业管理、垃圾清运等项目。作为该公司接手的第一个实体项目，进化镇农贸市场管理项目已正式运行。经测算，在保持日常管理费用支出不变的情况下，该项目每年可创收近40万元。

　　发挥民企数量众多、实力强劲的优势，萧山区鼓励民营资本投入高科技农业。传化集团在浦阳镇启动共富乡村示范点建设，万向集团在义桥镇启动生态系统和生物多样性恢复项目，恒逸集团在衙前镇推进乡村产业园建设……萧山大量民营企业纷纷与村集体加强合作，壮大村级集体经济、带动村民增收致富，“以工哺农”的新格局正在逐步形成。

　　民营企业发展，同样需要乡村的广阔舞台。河上镇东山村30多栋空置的古宅坐落于山谷之中。眼下，浙江海鸟商业管理有限公司已与当地签订协议，共同投入近亿元打造民宿集群。“我们将社会责任和企业发展结合起来，加快农文旅产业融合发展，带动引领新型消费扩容提质。”该公司负责人说。

　　创新发展，需要完善的体制机制来保障。萧山区制定指导意见对公司运营开展日常管理，划定投资经营红线，最大限度做好风控。数据显示，2021年，萧山全区421个村级集体经济组织实现总收入27.86亿元、经营性收入18.93亿元，同比分别增长11.3%、12.5%；全区农村常住居民人均可支配收入达46657元，同比增长9.5%。到今年年底，萧山还有超60个建制村将参与组建相关公司、发展集体经济，全区76%的行政村年经营性收入将达100万元。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月06日 07 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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