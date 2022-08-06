本报记者 王俊岭

开放是当代中国的鲜明标识。7月28日召开的中共中央政治局会议提出，要积极促进出口、扩大进口，做好技术、外资引进工作，推动共建“一带一路”高质量发展。

今年上半年，全国货物进出口总额198022亿元，创下历史新高；实际使用外资7233.1亿元，按可比口径同比增长17.4%；合同外资1亿美元以上大项目实际到资同比增长30.2%；高质量实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）不断取得新成效……品读中国经济上半年的“成绩单”，外贸外资势头向好，既为实现全年目标打下了坚实基础，更为艰难复苏的世界经济注入了宝贵信心。

买卖全球，优进优出生意好

码头岸边，满载货物的万吨巨轮依次靠泊；调度室里，作业计划排得满满当当；作业区内，自动化装卸车辆来来往往。今年上半年，山东港口青岛港外贸集装箱量增幅达8%。这繁忙景象，是中国外贸稳健增长的一个缩影。

——看体量，稳中有升。今年上半年，我国对东盟、欧盟、美国分别进出口2.95万亿、2.71万亿和2.47万亿元，分别增长10.6%、7.5%和11.7%；对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%。中欧班列单月开行连续26个月保持在千列以上。

——看结构，优进优出。今年上半年，我国电工器材、集成电路、汽车等机电产品出口分别增长24.8%、16.4%、51.1%，铜材、基本有机化学品、集成电路等中间产品进口分别增长16.2%、7.9%和5.5%。民营企业进出口增长13.6%，比整体增速高出了4.2个百分点，外贸主体结构持续优化。

“总的来看，上半年我国外贸进出口展现出较强韧性，5、6月份迅速扭转了4月份增速下滑的趋势，为全年外贸保稳提质打下了坚实基础。”海关总署统计分析司司长李魁文说。

买卖全球生意如何，企业最有发言权。

日前，长兴特殊材料（珠海）有限公司一批价值近41万元的高性能涂料顺利登轮发往海外。受益于RCEP，该批货物在进口国可享受约4万元的关税优惠。“RCEP带来了新的机遇。海关组织了多场专题政策宣讲会，为我们拓展海外市场提供很大帮助。”长兴特殊材料（珠海）有限公司关务负责人李慧说，今年以来，公司已获得拱北海关签发的原产地证书44份，超3100万元的货物享受到出口优惠，公司对日本的出口货值比去年增长近1/4。

今年“618”期间，京东国际超400个海外品牌成交额同比增长超100%，销售成绩十分抢眼。“上半年，京东国际的业务表现稳步上升。我们通过在消费场景、营销生态、品质和服务、招商四方面的全面升级，为消费者进口全球好物，吸引了超过2万个品牌入驻，货源遍及100多个国家和地区。”京东国际相关负责人说，接下来，企业将积极用好服贸会、进博会等展会平台，扩大贸易合作机会。

加紧布局，外资抢登“中国号”

栽好梧桐树，自有凤凰来。今年上半年，中国有力应对超预期因素影响，国民经济实现企稳回升。在此过程中，不少外资企业纷纷加紧在华布局，抢登“中国号”巨轮。

有的发力传统产业升级。会计、辅料管理员、体系工程师……秋招旺季还没开始，河钢浦项汽车板有限公司就已率先将一大批岗位需求挂到了网上。

据了解，河钢浦项汽车板合资项目总投资高达41.25亿元，由河钢集团与韩国浦项制铁公司（POSCO）分别出资50%共同成立，是近年来中国钢铁行业单体投资最大的外商合资项目。“中韩双方团队将发挥各自优势，联手打造世界高端汽车面板技术、产品及创新高地。”谈及未来，该项目负责人信心满满。

有的聚焦高新技术研发。4月8日，富士胶片旗下企业位于江苏苏州高新区的创新合作中心正式启用。该中心装备有先进的高通量生物反应器及生物分析仪，将面向整个大中华地区提供多种培养基开发与优化服务。

富士胶片（中国）投资有限公司总裁田中健一说，预计未来几年，中国生物制品市场年增长率将达到20%，他期待创新合作中心能够发挥富士胶片在生命科学领域的技术和能力，对接市场需求。

有的抢抓服务市场商机。总部位于法国巴黎的阳狮集团，业务范围涉及广告创意、公共关系、市场营销服务等多个领域。7月底，阳狮集团发布的最新财报显示，今年上半年其净收入增长19.1%，各项业绩均创下历史最佳。

“我们在华业务一直保持快速增长。这得益于中国营商环境的不断优化以及对企业的培育和赋能。我们今年初在四川成都正式设立了区域总部，未来将推动进一步投资，以便在华迎接更大的市场机遇。”阳狮集团亚太区管理合伙人兼北亚区首席执行官林真说。

企查查数据显示，从今年初至8月1日，全国新注册外商独资企业及外国投资者控股企业超过5000家。其中，批发和零售业、科学研究和技术服务业、制造业、信息传输软件和信息技术服务业等领域较为集中。

扩大开放，共赢之路更宽阔

让资金和技术自由流动，让创新和智慧充分涌现，方能汇聚世界经济增长的合力。扩大开放融合、实现合作共赢，是中国稳外贸稳外资的重要法宝，更是提振全球经济的一剂良药。

——扩大开放，中国政策实打实。

从实施新版全国和自贸试验区外资准入负面清单，进一步放宽外资市场准入；到成功举办非洲好物网购节、买在金砖等活动；再到开展《外商投资法》执法检查，督促落实外资企业国民待遇……今年以来，中国一系列稳外贸、稳外资举措扎实落地，取得了沉甸甸的成果。

展望下半年，中国扩大开放还有不少新看点、新举措。商务部表示，将办好用好服贸会、进博会、广交会等展会，鼓励企业多种渠道抓订单，同时支持高技术高附加值大型成套设备出口和共建“一带一路”重点项目。国家发改委强调，将持续关注并积极推进重点地区复工达产、物资保障等相关工作，推动重大外资项目加快落地实施。中国人民银行、国家外汇管理局提出，扩大跨国公司本外币一体化资金池试点，进一步便利跨国公司以人民币开展跨境收支业务。

——合作共赢，各方信心十足。

西班牙《经济学家》网站刊文称，中国是一个功能齐全的生产和消费中心，在全球迫在眉睫的经济衰退中成为一片绿洲。在西方消费被通货膨胀扼杀之际，中国仍能够提供大量消费者，成为投资者稳定的“避风港”。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所学者谢尔盖·卢科宁说，中国外贸增长得益于产业链、供应链的恢复以及不断释放的内在需求。中国持续扩大开放，不仅有利中国自身，更惠及世界，为外国企业和产品提供了更多互利共赢的机遇。

……

携手同心，行而不辍。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变。开放的中国，必将持续为世界经济复苏提供强大动能。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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