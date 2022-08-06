本报北京8月5日电 （记者廖睿灵）国家能源局近日召开三季度网上新闻发布会，分析今年上半年能源形势等有关情况。国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍，今年上半年，我国可再生能源发展持续向好，全国可再生能源发电新增装机5475万千瓦，占全国新增发电装机的80%。截至今年6月底，我国可再生能源发电装机达11.18亿千瓦。其中，水电装机4亿千瓦（其中抽水蓄能0.42亿千瓦）、风电装机3.42亿千瓦、光伏发电装机3.36亿千瓦、生物质发电装机3950万千瓦。

今年上半年，可再生能源发电量实现稳步增长，全国可再生能源发电量达1.25万亿千瓦时。同时，可再生能源保持高利用率水平。上半年，全国主要流域水能利用率约98.6%，较上年同期提高0.2个百分点；全国风电平均利用率95.8%，光伏发电平均利用率97.7%。

分类别看，今年上半年，全国新增水电装机941万千瓦，水电平均利用小时数为1691小时，同比增加195小时；全国风电新增并网装机1294万千瓦，其中陆上风电新增装机1206万千瓦、海上风电新增装机27万千瓦。从新增装机分布看，“三北”地区占比约72.5%，中东部和南方地区占比约27.5%；全国光伏发电新增装机3088万千瓦，光伏发电利用小时数623小时，同比增加7小时；生物质发电新增装机152万千瓦，累计装机达3950万千瓦。

可再生能源加快发展的同时，传统能源供给水平持续提升。国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，能源行业全力以赴增加能源生产供应，持续推进煤矿先进产能建设和释放，今年以来增加煤矿产能7890万吨，原煤产量同比增长11%。煤电企业全力保障电力供应，今年以来未出现拉闸限电。截至6月底，全国统调电厂电煤库存1.7亿吨，同比增长51.7%，可用天数达29天，保持较高水平。

“今年以来，面对严峻复杂的国际能源形势和较大的国内能源保供压力，国家能源局紧紧抓住电煤保供核心任务，全力以赴做好煤炭保供稳价工作，取得了产量显著提高、库存大幅提升，价格总体平稳且明显低于国际水平的良好效果。”国家能源局煤炭司副司长刘涛介绍。当前，煤炭价格总体平稳，秦皇岛7月5500大卡动力煤年度长协价格719元/吨，较年初下降6元/吨，比长协煤最高限价770元/吨低51元/吨，稳住了电煤供应的基本盘。燃煤电厂综合到厂价明显低于国际水平，减轻了电厂经营压力，为稳物价作出了积极贡献。“为督促有关方面做好电煤中长期合同履约兑现，近日国家能源局已部署在全国范围内开展电煤中长期合同履约监管工作，督促煤炭企业提高电煤中长期合同履约兑现率，严格执行国家政策，提高电煤稳定供应水平。”刘涛说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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