天津海关：

近年来，休闲旅游的形式呈多元化趋势，特别是疫情以来，露营度假等“低密度、大空间”旅游备受追捧，作为露营的好拍档，房车也受到越来越多消费者的喜爱。我们公司一直在做汽车进口贸易，最近想开展房车进口业务。请问进口房车有什么特别需要注意的事项？

天津读者 王先生

王先生：

您好！目前，按照《中华人民共和国汽车行业标准》，房车是指车厢装有隔热层，车内设有桌椅、睡具（可由座具转变而来）、炊事、储藏、卫生设施及必要的照明和空气调节等设施，用于旅游和野外工作人员宿营的专用汽车。

■ 房车主要分两类

目前，房车主要包括旅居车和旅居挂车两大类， 其中旅居车（motor caravan）是指装备有睡具（可由桌椅转换而来）及其它必要的生活设施、用于旅行宿营的汽车，而旅居挂车（caravan）则是指装备有睡具（可由桌椅转换而来）及其他必要的生活设施、用于旅行宿营的挂车，包括中置轴挂车和旅居半挂车。

■ 进口房车的主要通关流程

（一）取得强制性产品认证或单车认证。进口旅居车入境前，生产商或其代理人应向国家认监委提出申请并取得强制性产品认证或单车认证。

（二）海关申报。在取得强制性产品认证或单车认证后，进口企业自行或其代理报关企业通过国际贸易（单一窗口）向海关申报拟进口汽车的基本信息（品牌、整车型号、制造国、货值、车辆识别代号等），海关根据有关要求进行审核。

（三）现场检验和安全项目检测。现场检验和安全项目检测合格的车辆，海关予以放行，并签发《进口机动车辆随车检验单》。

■ 海关检验涉及的主要内容

海关检验内容分为一般项目和安全性能项目。其中一般项目主要包括车辆识别代号、产品型号、车辆外观、产品标牌、随车工具、技术文件、认证标志等，安全性能项目主要包括车辆灯光照明系统、制动性、行驶稳定性、车辆安全防护、连接匹配要求等。

同时，因房车车辆设施和功能设计不同于普通乘用车，根据《机动车运行安全技术条件》，海关对相关特殊内容进行检验。其中包括：

（1）说明书：旅居车的产品使用说明书应对适合安装的儿童座椅的类型及固定方法加以说明；旅居挂车的产品使用说明书应注明连接装置对应的国家标准或国际标准号，并明示车辆行驶过程中旅居室内不得载人。

（2）旅居车车身：旅居车至少应有两个车门：其中应有一个乘客门位于车厢后部或右侧，且该乘客门的净高度应大于等于1650mm、净宽度应大于等于500mm，但乘客门净宽度大于等于750mm时，净高度大于等于1400mm即视为满足要求；旅居车乘坐区的两侧应设置车窗；旅居车同方向座椅的座间距应大于等于600mm，相向座椅的座间距应大于等于1150mm。

（3）旅居车安全性要求：旅居车和旅居挂车电气设备应配备符合要求的接地系统和漏电保护功能；车长大于等于6m的旅居车应具有限速功能，车速不应大于100km/h，否则应配备限速装置；旅居车应在前后保险杠及在前风窗玻璃上装有除雾、除霜装置；旅居车应配备灭火器，灭火器在车上应安装牢靠并便于取用；旅居车和旅居挂车旅居室内的专用装备设施应标明相应的安全使用规定。

（4）旅居挂车连接匹配要求：旅居挂车应配备标准化的电气连接装置，以保证其与牵引车之间灯光信号、制动信号、防抱制动系统信号等传递准确顺畅。

（天津海关所属东疆海关查验三科二级主办慕晓鸽 办公室二级主办王欣）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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