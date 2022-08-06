本报北京8月5日电 （记者邱超奕）记者从5日举行的国家矿山安全监察局新闻发布会上获悉：今年前7个月，全国矿山安全形势总体稳定，全国矿山事故总量，较大事故、重大事故起数和死亡人数均实现下降，已连续5年8个月未发生特别重大事故。据介绍，1—7月份，全国矿山共发生生产安全事故190起、死亡253人，同比分别下降14%和23.6%。

与此同时，为抓好煤炭安全保供工作，应急管理部、国家矿山安全监察局等印发《关于加强煤炭先进产能核定工作的通知》，在确保安全的前提下，科学有序释放煤炭先进产能。据介绍，在去年审核确认207处保供煤矿、增加产能3.1亿吨的基础上，今年以来，国家矿山安全监察局进一步优化审核程序、加快审核进度，审核同意了147处先进产能煤矿，增加产能1.8亿吨/年。自去年9月以来，共核增产能4.9亿吨/年，为稳定能源保供作出贡献。

《 人民日报 》（ 2022年08月06日 04 版）

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