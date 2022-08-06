本报北京8月5日电 （记者王俊岭）记者从中国出口信用保险公司了解到，今年上半年，中国信保实现承保金额4451.3亿美元，同比增长11.8%；短期险实现融资增信保额1259.5亿元人民币，同比增长33.2%；支持对“一带一路”沿线国家出口和投资951.2亿美元，同比增长13%；出口信用保险承保金额占我国出口总额的比重达21.8%，为稳外贸、稳经济大盘作出积极贡献。

中国信保相关负责人表示，通过采取一系列有力举措，中国信保积极助力产业链供应链循环畅通。今年上半年，中国信保支持电子信息、家电、整车工程机械、生物医药、新能源、纺织服装以及现代农业在内的7条重点产业链出口1896.8亿美元，同比增长12.7%。

(责编：王连香、杨迪)

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