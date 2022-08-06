中国信保上半年承保金额超4450亿美元
2022年08月06日08:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京8月5日电 （记者王俊岭）记者从中国出口信用保险公司了解到，今年上半年，中国信保实现承保金额4451.3亿美元，同比增长11.8%；短期险实现融资增信保额1259.5亿元人民币，同比增长33.2%；支持对“一带一路”沿线国家出口和投资951.2亿美元，同比增长13%；出口信用保险承保金额占我国出口总额的比重达21.8%，为稳外贸、稳经济大盘作出积极贡献。
中国信保相关负责人表示，通过采取一系列有力举措，中国信保积极助力产业链供应链循环畅通。今年上半年，中国信保支持电子信息、家电、整车工程机械、生物医药、新能源、纺织服装以及现代农业在内的7条重点产业链出口1896.8亿美元，同比增长12.7%。
(责编：王连香、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央企提升天然气保障能力：服务国家发展战略 助力经济稳定增长
- 人民网北京8月5日电 （记者杜燕飞）记者4日从中国石油第五季开放日天然气销售华北站活动中获悉，2021年，中国石油天然气销售分公司供气量超2000亿立方米，已累计为国内各类用户提供来自全球的天然气近16000亿立方米，年供气量占全国60%以上，满足支撑17个经济社会发展行业发展，惠及百姓超5亿人，带动地区GDP贡献约10万亿元。 作为清洁能源供应“主力军”，一直以来，中国石油天然气销售分公司保障全国各地天然气用能需求，尤其是复工复产等经济工作能源供应。…
相关新闻
- 评论
- 关注