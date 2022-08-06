雅万高铁高速动车组和综合检测列车成功下线
2022年08月06日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京8月5日电 （记者严冰）记者从中国铁路国际有限公司获悉，8月5日，采用中国标准，为雅万高铁量身定制的高速动车组和综合检测列车在青岛成功下线，11组高速动车组和1组综合检测列车即将运往印尼，这标志着“一带一路”标志性项目雅万高铁建设取得重要进展，将为如期高质量建成雅万高铁奠定坚实基础。
据介绍，此次下线的高速动车组和综合检测列车，是由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头，组织雅万高铁中方企业联合体成员单位之一的中车青岛四方机车车辆股份有限公司，依托时速350公里复兴号中国标准动车组先进成熟技术，适应印尼当地运行环境和线路条件，融合印尼本土文化，进行适应性改进，采用中国标准设计制造。
(责编：王连香、杨迪)
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