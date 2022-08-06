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华北东北等地有较强降水 江汉江淮江南等地有持续性高温

2022年08月06日08:36 | 来源：中国新闻网
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原标题：华北东北等地有较强降水 江汉江淮江南等地有持续性高温

中新网8月6日电 据中央气象台网站消息，6～8日，内蒙古中西部和东北部、华北、东北地区等地有中到大雨。未来10天，江南中北部、四川盆地、江汉、江淮、陕西南部、河南、新疆南疆盆地和吐鲁番等地多高温天气。

华北东北等地有较强降水

6～8日，内蒙古中西部和东北部、华北、东北地区等地有中到大雨，其中陕西北部、山西北部、河北中南部、天津西部和南部、山东北部和东部、辽宁南部等地的部分地区有暴雨，局地大暴雨。此外，6日，贵州西南部、云南大部、广西南部、广东西部等地有中到大雨，局地暴雨。上述部分地区伴有短时强降水，局地雷暴大风或冰雹等强对流天气。中央气象台8月6日06时继续发布强对流天气蓝色预警。

江汉江淮江南等地有持续性高温

未来10天，江南中北部、四川盆地、江汉、江淮、陕西南部、河南、新疆南疆盆地和吐鲁番等地多高温天气。此外，6-7日，京津冀、山东、内蒙古西部、甘肃西部、宁夏北部等地将出现高温天气。

预计8月6日白天，北京、河北中南部、陕西大部、河南、山东、江苏、安徽、上海、湖北、湖南大部、江西大部、浙江、福建大部、四川盆地、重庆以及内蒙古西部、宁夏中北部、新疆吐鲁番和南疆盆地东部等地有35～39℃的高温天气，其中，重庆北部、新疆吐鲁番等地局地可达40℃以上。中央气象台8月6日06时继续发布高温黄色预警。

全国高温落区预报图(8月6日08时-20时)

未来三天具体预报

8月6日08时至7日08时，内蒙古河套地区和东部、吉林西部、陕西北部、华北中北部、西南地区南部、华南西南部和海南岛等地部分地区有中到大雨，其中，内蒙古河套地区、吉林西部、山西北部、河北中部、天津、云南南部、广西南部等地部分地区有暴雨或大暴雨(100～120毫米)。辽东半岛部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(8月6日08时-7日08时)

8月7日08时至8日08时，东北地区大部、陕西北部、华北中南部、西南地区南部等地部分地区有中到大雨，其中，黑龙江北部、吉林西部、辽宁东南部、河北中南部、山东北部等地部分地区有暴雨(50～80毫米)。

全国降水量预报图(8月7日08时-8日08时)

8月8日08时至9日08时，内蒙古中部、陕西北部、华北大部、黄淮东部、云南西南部等地部分地区有中到大雨，其中，陕西北部、山西北部、河北中南部、山东北部和东部等地部分地区有暴雨或大暴雨(100～120毫米)。

全国降水量预报图(8月8日08时-9日08时)

(责编：王连香、杨迪)
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