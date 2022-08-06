原标题：北京发布8宗商品住宅用地预申请公告 总建筑规模67万平米

中新网北京8月6日电 记者从北京市规划和自然资源委员会获悉，北京市5日发布了8宗商品住宅用地预申请公告，土地总面积约35公顷，总建筑规模约67万平方米。

北京市规划和自然资源委员会相关负责人介绍，从发布的预申请公告可以看出，北京市进一步优化预申请机制，多措并举缓解企业资金压力，激发市场活力，稳定房地产市场。

一是明确宗地转为正式公告后，若已取得该宗地预申请资格的主体与其他企业组成联合体参与该宗地竞买，视同该联合体已参与预申请，竞得土地后与其他预申请人享有同等权利。

二是对于取得该宗地预申请资格并最终竞得土地的企业，进一步降低了首付款比例，首付款由全部政府土地出让收益加50%土地开发建设补偿费之和降低至50%的土地成交价款，较此前降幅达10%-20%，剩余土地成交价款于协议、合同签订之日起4个月内缴清。

三是进一步优化营商环境，在预公告阶段公布了项目周边市政交通建设初步计划安排及相关市政资料，方便企业进行投资决策，增强投资者信心，稳定市场预期。

公告显示，本次预申请受理截止时间为8月15日，这批地块将视企业递交预申请情况，转入本年度第三批次商品住宅用地集中供应。此前发布的商品住宅用地预申请公告已同步撤销。

今年以来，北京通过预申请公告的形式向社会提前公布集中出让地块信息，为企业预留了充足的投资决策时间，同时不断优化预申请机制，鼓励企业积极参与竞买，营造良好的营商环境。从地块预申请信息可以看出，北京始终把稳定房地产市场，坚持“房住不炒”定位作为核心目标，因城施策用足用好政策工具箱，不断优化营商环境，健全房地产市场平稳健康发展长效机制，力促房地产市场良性循环和健康发展。

(责编：王连香、杨迪)

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