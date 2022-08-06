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国家外汇管理局：2022年上半年我国经常账户顺差10960亿元

2022年08月06日08:54 | 来源：中国新闻网
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原标题：国家外汇管理局：2022年上半年我国经常账户顺差10960亿元

中新网8月5日电 5日，国家外汇管理局公布2022年二季度及上半年我国国际收支平衡表初步数。数据显示，2022年二季度，我国经常账户顺差5316亿元，2022年上半年，我国经常账户顺差10960亿元。

2022年二季度，我国经常账户顺差5316亿元，其中，货物贸易顺差11641亿元，服务贸易逆差1399亿元，初次收入逆差5286亿元，二次收入顺差360亿元。资本和金融账户中，直接投资顺差975亿元，储备资产减少1239亿元。

2022年上半年，我国经常账户顺差10960亿元，其中，货物贸易顺差20845亿元，服务贸易逆差2457亿元，初次收入逆差8119亿元，二次收入顺差692亿元。资本和金融账户中，直接投资顺差4776亿元，储备资产增加1259亿元。

按美元计值，2022年二季度，我国经常账户顺差802亿美元，其中，货物贸易顺差1757亿美元，服务贸易逆差211亿美元，初次收入逆差798亿美元，二次收入顺差54亿美元。资本和金融账户中，直接投资顺差150亿美元，储备资产减少190亿美元。

按美元计值，2022年上半年，我国经常账户顺差1691亿美元，其中，货物贸易顺差3207亿美元，服务贸易逆差378亿美元，初次收入逆差1244亿美元，二次收入顺差107亿美元。资本和金融账户中，直接投资顺差749亿美元，储备资产增加204亿美元。

按SDR计值，2022年二季度，我国经常账户顺差596亿SDR，其中，货物贸易顺差1305亿SDR，服务贸易逆差157亿SDR。资本和金融账户中，直接投资顺差110亿SDR，储备资产减少140亿SDR。

按SDR计值，2022年上半年，我国经常账户顺差1234亿SDR，其中，货物贸易顺差2345亿SDR，服务贸易逆差276亿SDR。资本和金融账户中，直接投资顺差540亿SDR，储备资产增加142亿SDR。

(责编：王连香、杨迪)
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