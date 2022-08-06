原标题：看杭州未来科技城“快”“码”加鞭

5G无人机配送“空中外卖”，无人车载着堂食在小镇内穿梭，自动发药机最快8秒根据处方出药……便捷、高效、快速，富有科技感的多项体验正在杭州未来科技城不断实现。人们或许很难想象，这里十年前还是一马平川、田野交错之地，现在已有三万余家企业在此“生根发芽”。

2011年，杭州未来科技城在杭州市余杭区挂牌成立，成为中国四大未来科技城之一。从初期的电子商务、软件信息，到如今的人工智能、区块链、元宇宙……随着一行行“代码”的累积，杭州未来科技城通过“快”“码”加鞭，抓住一个个新机遇。

聚焦当下火热的“元宇宙”概念，其一大核心即是扩展现实产业(下称“XR产业”)的发展。杭州未来科技城相关负责人介绍，杭州未来科技城力争五年内培育XR上市企业5家，引培XR相关企业300家。

戴上墨镜大小的智能眼镜，良渚博物院内的象牙权杖、刻符陶罐就能立刻“动”起来，五千年前的文明印记在虚实结合的场景中，通过一副小小的眼镜实现“一眼千年”。这副智能眼镜来自杭州未来科技城的企业Rokid，其研发的增强现实(AR)智慧导览应用已在多地文旅行业实现数字化落地。

“XR产业发展需要超前的目光去看待。”Rokid创始人兼CEO祝铭明告诉记者，杭州未来科技城打通了XR产业领域的专利快速预审通道，最快1个月便能完成实用新型专利授权。当地还形成了XR专项人才培育机制，并为人才提供安家费补助、人才落户等系列实在的保障。

恒生科技园运营总监方菲鸿说，从开园以来，恒生科技园专注于软件开发、电子商务等产业，助企业健康成长。他举例，园区内一家科技企业开发的互联网在线纠纷解决平台，原本预期一年时间才能搭建完成，在园区针对法务、税务等流程指导后，平台只用了半年就顺利上线。

没有“后顾之忧”的初创企业，也很快驶入发展“快”车道。

“之前企业遇到融资难题，相关部门在详细了解我们的商业计划后，很快帮忙提供资源对接。还有像办公场地需扩张等问题，也都立马得到解决。”杭州派迩信息技术有限公司创始人兼总经理单晓韵说。

八年前，在全球知名航空软件公司工作了20年的单晓韵回国创业。经投资人引荐，通过答辩，作为重点项目成功入驻杭州未来科技城并注册企业。如今，在航空数字智能化赛道上，单晓韵和团队已经积累了国内外近30家航空客户。在她看来，疫情后，航空公司更需通过数智化技术实现精准预测和动态决策。

十年间，杭州未来科技城区域内企业营收从203亿元(人民币，下同)增至7274亿元，年均增速接近50%；人口总量从6万多人增至超40万人，增长了约7倍；注册企业已达到3.4万余家，并成为全国首批双创示范基地……作为中国数字经济的活跃土壤，下一个十年这里会是何种模样？这里的人们许下“未来之约”——“向世界一流科技城迈进”。

(责编：王连香、杨迪)

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