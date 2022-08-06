原标题：扎实做好民生保障

中共中央政治局日前召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要扎实做好民生保障工作，着力保障困难群众基本生活，做好高校毕业生等重点群体就业工作。

下半年，宏观政策如何全力保障民生？群众关切事将取得哪些进展？记者就相关话题采访了专家和学者。

多措并举办实事

上半年，局部疫情延宕反复、国际局势复杂严峻，对经济和民生的影响超出预期。我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，持续推进就业、教育、社保、医疗、养老、住房等方面的民生实事，群众获得感幸福感安全感稳步提升。

看医疗，疫情防控面临重大考验，全国各地努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响；看养老，关心关爱老年人的扶持政策持续完善，养老服务领域诈骗得到集中规范整治；看助困，低保对象、特困人员、未参保失业人员等困难群众临时救助力度进一步加大……

“上半年民生领域工作取得积极进展，充分体现了以人民为中心的发展思想。”国务院发展研究中心研究室主任冯文猛表示，民生保障各个环节都让老百姓获得了看得见、摸得着的实惠。

当前，经济下行压力依然较大，面临的不确定因素还比较多，改善民生的任务艰巨。“根据宏观政策制定的目标任务，党中央、国务院要求各地继续压实地方主体责任，加快各项政策落地效率。国务院还专门派出了督查组，对各地稳增长促就业等情况进行监督。与此同时，对受疫情影响比较明显的餐饮业、旅游业等服务业出台了系列帮扶措施。预计全年民生工作可达到预期效果。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员李长安表示。

全力以赴兜底线

“我国2.67亿60岁以上老人中，大多数人的主要生活来源是基本养老金。在今年经济下行压力明显加大和物价有所上涨的情况下，中央财政仍不遗余力支持养老金持续上涨，切实保障了老年人基本生活。”冯文猛说。

据悉，下半年，兜牢基本民生底线将更多体现在多做一些雪中送炭、急人之困的工作上。比如，对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，由地方政府为其代缴部分或全部最低缴费档次的养老保险；密切关注物价变动情况，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，按时足额发放价格临时补贴；受疫情影响严重地区可为临时生活困难群众发放救助金。

民政部新闻发言人贾维周表示，下半年，将重点加大对困难群众特别是失业人员、未就业大学生等群体的救助帮扶力度，做好生活困难的失业和灵活就业人员、易返贫致贫和低保边缘人口的动态监测和帮扶；指导各地开展基层社会救助能力提升工程，切实提高社会救助服务质量。

千方百计促就业

就业是最大的民生。党中央、国务院高度关注就业工作，千方百计稳定和扩大就业。5月23日召开的国务院常务会议决定实施6方面33项措施，其中提出在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，积极推行失业保险稳岗返还和留工补助“免申即享”，这是助企稳岗保就业的关键举措。

李长安认为，我国宏观政策紧紧围绕就业优先这个目标开展，将就业指标视为宏观调控的优先考量。宏观政策靠前发力、微观措施加快落地，上半年就业逐渐走出低谷。前6个月，全国城镇新增就业654万人，完成全年目标任务的59%，城乡困难人员就业稳中有增，农村劳动力外出务工规模保持基本稳定，失业人员实现再就业250万人。

冯文猛表示，下半年应当重点关注就业问题：一是继续通过保市场主体保就业，推动各项助企纾困政策措施落实落细；二是千方百计扩大就业容量，尤其是做好高校毕业生就业工作，为他们求职就业营造良好的市场环境。

人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹认为，稳就业保就业工作仍需付出艰苦努力，各级人社部门应以落实落细就业优先政策为抓手，加强调度，加大力度，加快进度，努力完成各项就业目标任务。（经济日报记者 敖 蓉）

(责编：王连香、杨迪)

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