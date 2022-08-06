人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

市场监管总局查处哄抬煤炭价格 服务迎峰度夏

2022年08月06日09:42 | 来源：央视网
小字号

原标题：市场监管总局查处哄抬煤炭价格 服务迎峰度夏

　　“市说新语”微信公众号消息，为贯彻落实全国迎峰度夏能源保供工作电视电话会议精神，切实助力做好能源保供稳价工作，近日，市场监管总局组织3个调查组分别赴山西、内蒙古、陕西开展调查，进一步加强电煤价格监管，明确法律红线，规范电煤价格秩序。

　　随着电力负荷高峰期来临，全国用电负荷继续攀升。煤电是保障电力安全稳定供应的“顶梁柱”，做好电煤保供稳价工作具有重要意义。当前煤炭价格整体高位，煤电企业成本增加、经营压力较大，希望政府加大监管力度。

　　此次调查工作突出三个重点。一是突出重点问题，针对前期摸排的涉嫌哄抬价格、价格串通等问题线索开展重点调查。二是突出重点环节，牢牢扭住煤炭生产企业“坑口价”这个关键。三是突出重点区域，重点对三个电煤主产区的煤炭企业开展调查。通过调查，初步认定18家煤炭企业涉嫌哄抬煤炭价格，3家交易中心涉嫌不执行政府定价。

　　从违法形式看，哄抬价格的主要表现形式有以下三种。一是大幅提高销售价格哄抬价格，煤炭生产企业在成本未发生明显变化的情况下，大幅提高销售价格。二是增加交易环节，层层加价哄抬价格，煤炭生产企业将煤炭销售给关联贸易公司，通过关联贸易公司加价销售，推高价格。三是以化工煤名义高价销售动力煤，企业以“化工煤”名义签署确认函，但实际销售动力煤，通过规避长协限价方式推高价格。不执行政府定价主要表现形式是，个别煤炭交易中心自立项目、自定收费标准，增加煤炭交易成本。

(责编：王连香、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央企提升天然气保障能力：服务国家发展战略 助力经济稳定增长
　　人民网北京8月5日电 （记者杜燕飞）记者4日从中国石油第五季开放日天然气销售华北站活动中获悉，2021年，中国石油天然气销售分公司供气量超2000亿立方米，已累计为国内各类用户提供来自全球的天然气近16000亿立方米，年供气量占全国60%以上，满足支撑17个经济社会发展行业发展，惠及百姓超5亿人，带动地区GDP贡献约10万亿元。 作为清洁能源供应“主力军”，一直以来，中国石油天然气销售分公司保障全国各地天然气用能需求，尤其是复工复产等经济工作能源供应。…
资管新规实施半年：净值化转型加速 投资者适当性管理有待强化
　　人民网北京8月5日电 （黄盛）“银行业、保险业的资管产品净值化水平已经超过了95%，服务实体经济的质效显著提升。”日前，中国银保监会副主席梁涛在“2022青岛·中国财富论坛”上介绍说，理财、信托、保险资管产品投向实体经济43万亿元，相当于社会融资总规模12.9%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部