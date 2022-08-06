原标题：市场监管总局查处哄抬煤炭价格 服务迎峰度夏

“市说新语”微信公众号消息，为贯彻落实全国迎峰度夏能源保供工作电视电话会议精神，切实助力做好能源保供稳价工作，近日，市场监管总局组织3个调查组分别赴山西、内蒙古、陕西开展调查，进一步加强电煤价格监管，明确法律红线，规范电煤价格秩序。

随着电力负荷高峰期来临，全国用电负荷继续攀升。煤电是保障电力安全稳定供应的“顶梁柱”，做好电煤保供稳价工作具有重要意义。当前煤炭价格整体高位，煤电企业成本增加、经营压力较大，希望政府加大监管力度。

此次调查工作突出三个重点。一是突出重点问题，针对前期摸排的涉嫌哄抬价格、价格串通等问题线索开展重点调查。二是突出重点环节，牢牢扭住煤炭生产企业“坑口价”这个关键。三是突出重点区域，重点对三个电煤主产区的煤炭企业开展调查。通过调查，初步认定18家煤炭企业涉嫌哄抬煤炭价格，3家交易中心涉嫌不执行政府定价。

从违法形式看，哄抬价格的主要表现形式有以下三种。一是大幅提高销售价格哄抬价格，煤炭生产企业在成本未发生明显变化的情况下，大幅提高销售价格。二是增加交易环节，层层加价哄抬价格，煤炭生产企业将煤炭销售给关联贸易公司，通过关联贸易公司加价销售，推高价格。三是以化工煤名义高价销售动力煤，企业以“化工煤”名义签署确认函，但实际销售动力煤，通过规避长协限价方式推高价格。不执行政府定价主要表现形式是，个别煤炭交易中心自立项目、自定收费标准，增加煤炭交易成本。

(责编：王连香、杨迪)

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