原标题：金观平：用好政策性金融助推乡村振兴

近日，农业农村部、国家乡村振兴局、国家开发银行、中国农业发展银行共同发布通知，就推进政策性、开发性金融支持农业农村基础设施建设作出部署，提出引导政策性、开发性金融支持适度超前开展农业农村基础设施投资，撬动更多中长期信贷资金高效率、低成本倾斜流入农业农村，助力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。

提升农业农村基础设施水平，对于全面推进乡村振兴意义重大。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，提升乡村基础设施和公共服务水平。目前，我国农业农村基础设施建设还有不少短板和弱项，耕地保护和质量提升、现代设施农业、农业农村绿色发展、农业防灾减灾、乡村建设等领域仍需大量资金投入。

农业农村基础设施建设项目具有投资期限长、投入大、收益率低等特点，商业银行在这些领域的信贷投放动力不足、热情不高。当前，商业银行对农村地区信贷投放较为分散，难以形成合力，一些需要大量资金支持的农村基础设施建设、乡村产业融合发展项目资金缺口较大，迫切需要政策性、开发性金融发挥作用，解决“市场失灵”。

政策性、开发性金融机构具有政府资源整合优势，在资金来源上具有长期、大额、低息的优势，能够通过跨期盈利的方式解决长期公共融资领域难题，可以在农业农村基础设施建设中发挥重要作用。政策性、开发性金融机构应在符合国家法规和信贷政策前提下，优先安排信贷规模，通过建立项目绿色通道，优先开展尽职调查、授信审批，为农业农村基础设施项目提供贷款支持。同时，要健全更加符合农业农村基础设施特点的信贷统计和管理制度，进一步提升审批和资金投放效率。

支持促进农业农村基础设施建设，还需发挥政策性、开发性金融机构之外的力量作用，形成合力。比如，探索支持政策性、开发性、商业性金融机构“组团”贷款；鼓励各类金融机构在风险可控、商业可持续前提下，创设专属金融产品。

要鼓励政府投资与银行信贷联动支持。在财政投入稳定增长基础上，聚焦农业农村基础设施重点领域，强化区域资金、资产、资源全要素整合，强化地方政府部门、金融机构、实施企业多主体协同。围绕农业农村基础设施建设重点领域，创新投融资体制机制，撬动金融社会资本，强化信贷资金保障。鼓励采用政府和社会资本合作、基础设施领域不动产投资信托基金等模式，规范发展、阳光运作，引导金融社会资本和民间投资，共同支持农业农村基础设施建设。 （本文来源：经济日报 作者：金观平）

(责编：王连香、杨迪)

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