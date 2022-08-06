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中国最大淡水湖鄱阳湖提前进入枯水期 为71年来最早记录

2022年08月06日09:45 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国最大淡水湖鄱阳湖提前进入枯水期 为71年来最早记录

中新网南昌8月6日电 8月6日2时，中国最大淡水湖鄱阳湖代表站星子站水位退至11.99米，为有记录以来同期最低水位，这标志着鄱阳湖提前进入枯水期，2022年成为1951年有记录以来最早进入枯水期的年份。

记者当日从江西省水文监测中心获悉，今年6月23日，鄱阳湖星子站出现年最高水位19.43米，较多年同期均值偏高2.81米；鄱阳湖出峰后，受持续高温少雨和长江来水偏少共同影响，鄱阳湖水位快速下降，7月9日开始水位由偏高转为偏低。自6月23日以来，鄱阳湖星子站水位44天内下降7.44米，日均退幅0.17米，日最大退幅0.31米(8月4日)。

数据显示，8月6日2时，鄱阳湖星子站水位退至11.99米，为1951年有记录以来最早进入枯水期的年份，较原最早出现年份(2006年8月22日)提前16天，较1951-2002平均出现时间提前100天，较2003-2021平均出现时间提前69天。

根据气象预测，未来十天，江西省仍以高温少雨天气为主，加之长江流域来水正常偏少，鄱阳湖水位将持续走低。江西水文部门建议关注鄱阳湖水位快速下降对湖区生产生活生态带来的不利影响，做好用水管理及抗旱保水工作。(记者刘占昆)

(责编：王连香、杨迪)
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