6月30日，满载货物的中欧班列（成渝）在重庆团结村中心站顺利发车，开往欧洲。目前，成渝两地中欧班列累计开行量已突破2万列，为推动共建“一带一路”高质量发展发挥了重要作用。

新华社记者 唐 奕摄

众志成城 携手共进

南非独立传媒集团执行主席 伊克博·瑟维

南非独立传媒集团是“一带一路”新闻合作联盟理事会成员，我有幸参加过首届理事会议，对习近平主席向会议所致重要贺信记忆犹新。在中国共产党的领导下，中国取得了脱贫攻坚的伟大胜利，消除了绝对贫困。我们认为，这是社会发展和经济增长的典范。

今天的世界，仍面临新冠肺炎疫情的严峻挑战，很多地方局势不稳定。世界各国人民不仅需要充足的食物和必要的安全，也需要充分信息沟通。我们相信并期待，数字联通能让非洲河流上的渔民与全球消费者建立联系，让非洲大陆上的农民与其他国家的购买者相互连接，让全球各地的人们彼此联系。

“一带一路”新闻合作联盟将有助于促进沿线国家和地区间的互联互通，深化共建“一带一路”框架下各国和地区间合作，也有助于来自不同地方的人民分享客观、真实的信息。互联互通，需要客观真实的信息。信息交流有助于加强彼此联系，促进人们沟通合作。我们需要通过线上线下的方式加强人文合作，交流思想和经验。世界已经走到一个关键路口，我们必须把握机会，加强国家间、媒体间的联系，共同塑造一个更美好的世界。一个多极化的世界应是各国彼此鼓舞、众志成城、携手共进、为全人类福祉而奋斗的世界。这也正是共建“一带一路”所倡导和实践的。

发挥创造 带来希望

《俄罗斯报》社长 帕维尔·涅戈伊察

共建“一带一路”倡议提出已有9年，现在来看，这一倡议无疑是有胆识、有气魄的。在共建“一带一路”框架下，大批项目得以实施，有越来越多国家加入这一宏伟的合作倡议中来。

在世界政治经济形势发生深刻变化、人们心中充满不确定性的今天，共建“一带一路”具有特殊的意义。它让来自不同国家和地区的人们期望迎来一个更公平的世界、更平等的贸易关系以及更清晰可预测的未来。

媒体在这一过程中的作用是巨大的。随着媒体技术的发展，媒体的重要性也日益突出。我坚信，媒体能够发挥创造力，能够给人们带来希望，就像那些修建道路、交通走廊等基础设施的人们一样，能够让沿线国家和地区的民众对未来充满更加美好的向往。期待所有的与会嘉宾都畅所欲言、交流观点，希望共建“一带一路”取得更多丰硕成果！

同舟共济 包容互惠

韩国每经传媒集团会长 张大焕

历史上，通过丝绸之路，中国的丝绸和瓷器销往西方，西方的物产运入中国。经由这条道路，东西方实现贸易联通，文明互鉴。如今，我们看到，中国提出的共建“一带一路”倡议，正为推动中国与亚洲、非洲、欧洲、拉丁美洲和世界其他地区在经贸、文化等多领域扩大交流，实现共同繁荣作出巨大贡献。共建“一带一路”与韩国等国的倡议和发展规划有许多契合点，我们期待，共建“一带一路”能够进一步同各国发展规划对接，更好地发挥协同效应，让参与者创造更多共同利益，让东北亚地区为世界经济发展作出更大贡献。

在共建“一带一路”过程中，媒体的作用非常重要。东北亚各国媒体应立足于互利共赢的原则，加强对话与协作，展现东北亚共同繁荣愿景，推动各国与地区间的交流与交往不断加深。

当前，全球发展面临新冠肺炎疫情、气候变化、粮食和能源安全等诸多挑战。中国有个成语叫“同舟共济”，如果世界各国都能包容互惠、齐心协力，就能携手渡过难关，共同推进可持续发展。

创新方式 深化信任

新加坡报业控股媒体集团总裁 张丽琳

共建“一带一路”倡议促进了互联互通，加强了国家和地区间的双边与多边合作，为中国与“一带一路”沿线国家和地区带来新的发展机遇。2021年，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额创新高。在共建“一带一路”倡议推动下，东盟国家与中国的贸易关系不断深化。对新加坡而言，共建“一带一路”是建设性的合作机制，我们积极参与，也在其中扮演重要角色。在共建“一带一路”框架下，新加坡和中国在设施联通、资金融通、第三方合作、专业和法律服务等诸多领域携手共进。

近年来，全球形势风云变幻，地缘政治加剧地区分歧，新冠肺炎疫情和地区冲突给世界带来更多不确定性。此时，共建“一带一路”倡议有助于促进地区及全球发展，加速全球经济复苏，具有广阔发展前景。新的国际陆海通道将中国西部和东南亚各国联系起来，促进区域投资，激发贸易潜能。一直以来，新加坡发挥自身优势，支持共建“一带一路”，与伙伴国家达成合作或开展第三方合作。

媒体在促进沟通理解、加强全球互联互通方面发挥着至关重要的作用。比如，新加坡报业控股媒体集团旗下的《联合早报》，不仅是东南亚与全球华人沟通的桥梁纽带，也正通过纸质媒体、网络媒体、社交媒体等平台，公正客观全面地报道亚太地区的发展。各国媒体应当积极创新有效沟通信息的方式，深化读者对媒体的了解和信任。

交流互鉴 提供服务

古巴拉丁美洲通讯社社长 路易斯·冈萨雷斯

媒体和信息是不同文明间沟通了解的桥梁。当前，媒体发展面临巨大挑战。各国媒体应彼此分享客观、真实的信息，避免错误信息和虚假新闻，推动实现更深层次的互联互通。“一带一路”新闻合作联盟的建立有助于各家媒体在重点领域形成协同效应，满足各自报道需求。

新冠肺炎疫情发生以来，拉丁美洲通讯社已成为古巴互联网访问量最高的媒体网站，并且在全球网站点击量排名中也名列前茅。我们更加确信，有效利用信息技术、数字平台和社交网络，用科技和多媒体来更好地呈现新闻报道是必要的。我们需要发挥创造力、独创性、适应性，以应对新型通信技术、互联网上高效反馈和评估带来的种种挑战。

习近平主席提出的全球发展倡议为共同推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段指明了方向，也为更好地应对疫情和开展更广泛的合作开辟了道路。联合了全球超过200家媒体机构的“一带一路”新闻合作联盟，为向受众提供更好的信息服务、为推动全球发展倡议落地走实作出了应有贡献。我们期待向中国和其他国家媒体学习发展经验，在交流互鉴、合作互利的基础上，为世界各国媒体提供多种服务。我们深信，广泛的共同利益和面临的相似挑战，将使我们变得更加团结。

合作共赢 共同发展

埃及《金字塔报》总编辑 阿拉·萨比特

我们将共建“一带一路”倡议视为古丝绸之路的延续，更视其为中国推动实现各国共同发展、合作共赢的良好体现。埃及始终走在与中国共同发展的道路上。2014年，埃中关系上升为全面战略伙伴关系，将两国1956年建交以来的关系推向高峰。埃及总统塞西高度重视埃中关系，始终全力支持共建“一带一路”。三年前，在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，塞西表示，“一带一路”建设与埃及优先发展经济、推进工业化、加强经贸合作、密切商业往来和金融一体化、促进人文交流的努力方向相契合。

当前，中国已与149个国家、32个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件。作为埃及乃至阿拉伯世界影响力最大的报纸之一，《金字塔报》高度认同共建“一带一路”的重要性及其对埃及发展的推动，为共建“一带一路”提供了力所能及的媒体支持。未来，《金字塔报》将继续把报道好共建“一带一路”合作视为己任。

共建“一带一路”将开辟一条通往更好未来的道路，这条路是中国与各国一起用和平与合作铸就的，这条路也将给我们带来机遇与希望。我们相信，共建“一带一路”必将得到进一步深化，并推动构建一个更加美好的世界。

团结一致 应对挑战

缅甸瑞丹伦媒体集团董事长 吴觉温

缅甸通过参与共建“一带一路”获得了更多发展机会，这不仅有利于缅甸的发展，也有利于地区的繁荣。在共建“一带一路”框架下，中缅经济走廊及计划建设的中缅边境经济合作区都将为缅甸经济发展作出重大贡献。

新冠肺炎疫情发生后，中国是第一个对缅援助疫苗和制氧机、防护服、检测试剂等抗疫物资的国家。此外，缅中合作在缅建厂，灌装生产新冠疫苗，造福了缅甸和缅甸人民。疫情防控期间，媒体也积极参与了疫情防控和相关报道工作。我们履行媒体职责，促进信息交流，以多种方式呈现报道，帮助民众更加深入了解疫情防控工作。

媒体是不同国家人民间沟通的桥梁。本次论坛的主题“聚焦全球发展 深化互联互通”，在当前形势下具有重要意义。在“一带一路”沿线国家和地区之间的信息交流，以及新闻业务、商业和技术交流的过程中，媒体在提供准确新闻、促进地区和国家间相互了解、增进友谊等方面发挥了巨大作用，也促进了国与国之间关系发展。未来，希望我们继续团结一致，增进交流与互动，共同应对当今世界面临的各种挑战。

《 人民日报 》（ 2022年08月10日 11 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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