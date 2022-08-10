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我国成功开发地下8000米超深油气田

2022年08月10日16:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月10日电（记者戴小河）中国石化10日宣布，公司所属的顺北油气田在地下8000米深度试获高产工业油气流，折算日产油气当量达到1017吨。这标志着全球埋藏最深的油气田成功勘探开发，将为我国端牢能源饭碗提供战略科技力量。

　　中国石化董事长马永生说，顺北油气田位于塔里木盆地，此次试生产超千吨的油气井为顺北803斜井，折算日产原油244吨、天然气97万立方米。

　　目前，顺北油气田钻探垂直深度超过8000米的油气井达41口，7500至8000米的井有76口，井深最深达到9300米，刷新亚洲最深纪录，这些井被称为“地下珠峰”。

　　马永生说，在我国油气勘探开发实践中，埋深超过8000米的地层为超深层。目前塔里木盆地和四川盆地是我国两个最丰富的深层油气盆地，具有资源丰富度高、规模大、整体储量大等特点，但存在诸多世界级勘探开发难题。中国石化经过多年探索在深地油气富集理论、深地技术等方面取得重大突破，对我国深地矿产资源的勘探具有较强的指导意义。

　　马永生表示，我国深层、超深层油气资源达671亿吨油当量，占全国油气资源总量的34%，深层、超深层已经成为我国油气重大发现的主阵地。

　　“中国石化已形成国内领先的深地系列技术，比如超深层储层立体成像技术和缝洞体精细雕刻技术，相当于给地球深部做CT扫描，断裂识别精度从30米提高至15米。”马永生说，根据该技术形成的地震资料，目前已建成产能超百万吨。

(责编：袁勃、胡永秋)
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