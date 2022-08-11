8月10日，以“筑5G生态 促共创共利”为主题的2022世界5G大会在哈尔滨正式开幕，大会邀请了包括国际行业组织负责人，国内外信息通信及相关领域院士专家，核高基、集成电路、信息通信国家重大科技专项技术总师在内的行业领域专家学者参会，同期展览以线上＋线下相结合的形式进行，涵盖5G上下游全产业链的前沿技术、创新产品、生产制造和典型应用。

中兴通讯以“创兴引领 数字筑基”为主题参加本届大会，展区位于哈尔滨国际会展中心A馆C05，以“自主创新”“5G融合”“绿色ICT”“行业赋能”“智慧终端”等五大板块展示了在全栈自主创新、5G云网融合能力、“端到端”系列产品和行业数字化综合解决方案等方面的最新成果。

在“自主创新 与时偕行”展区，重点呈现中兴通讯在自主创“芯”、分布式数据库、操作系统OS等底层核心技术的最新进展；在“极致5G 融合开放”展区，通过设置数智承载、自智网络、企业网络、家庭新基建FTTR、ZEGO模块化数据中心、极致算力、算力基站等内容，全面介绍中兴通讯5G硬核实力与云网融合实践；在绿色ICT方面，数字经济林荫路、绿色站点、新能源等展项诠释了中兴通讯如何提升网络能源使用效率，打造绿色低碳5G网络。

据介绍，中兴通讯还在本届大会上参加了“5G十大应用案例”和“5G融合应用揭榜赛”两个奖项的角逐。其中，参与的相关案例已经入选“5G十大应用案例”。在5G融合应用揭榜赛中，中兴通讯已有6项牵头和参与项目入围总决赛，包括《5G车路协同系统关键技术及产业应用》《5G赋能海南自贸港车联网示范区》《5G助力天津港打造智慧、绿色的世界一流港口》《山东能源集团5G智慧矿山应用》《天枢5G网联无人机“云网边端”AI系统助力打造平安中国》《引领铁路数智化转型，打造“5G智慧广铁”》等项目。

此外，中兴通讯高管、技术专家团队还将在“全球5G科技合作”“5G与媒体”“5G-A/6G”“元宇宙”“5G与工业振兴”“5G与智慧矿山”等多场论坛和研讨会中，分享5G技术最新成果与趋势、5G垂直行业应用，以及6G绿色无线技术、5G云XR等通信前沿发展洞见。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经