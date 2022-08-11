新华社合肥8月11日电（记者王立彬）我国将进一步支持地理信息产业高质量发展，推进“时空信息新基建”，开拓数字经济新蓝海。

国家自然资源副总督察陈尘肇11日在此间召开的2022中国地理信息产业大会上说，经过长期努力，我国测绘地理信息事业取得了长足发展，对经济社会发展支撑能力明显提升。地理信息产业是数字经济的重要组成部分，自然资源部将继续大力推动测绘地理信息事业发展，促进地理信息产业发展。

自然资源部办公厅日前印发通知，在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆六个城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点；针对测绘地理信息企业应收账款增长较快、被拖欠情况增多，将下发通知要求做好清理拖欠测绘地理信息企业账款有关工作。

从人员定位到手机地图、汽车导航，地理信息构成社会日常运转的一大基石。地理信息产业通过“数实融合”，不断催生出新服务、新业态，成为各界看好的“时空信息新基建”。今年的中国地理信息产业大会即以“推进时空信息新基建 开拓数字经济新蓝海”为主题，旨在推动产业链服务链不断延伸。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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