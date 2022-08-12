前7月长江干线港口完成货物吞吐量20.2亿吨
2022年08月12日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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本报武汉8月11日电 （记者范昊天）记者从交通运输部长江航务管理局获悉：今年前7月，长江干线港口完成货物吞吐量20.2亿吨、集装箱吞吐量1367万标箱，同比分别增长1.0%、6.0%；港口集装箱铁水联运量完成21.7万标箱，同比增长86.5%。
长航局通过加强运输市场宏观调控、优化运输结构、强化运输组织工作、加快干线航道系统治理等举措，推动长江航运协同发展迈出新步伐。前7月，开辟“绿色通道”，保障5.6亿吨煤炭、石油、粮食等重点物资运输；三峡枢纽通过量9062万吨，同比上升6.2%。
《 人民日报 》（ 2022年08月12日 01 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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