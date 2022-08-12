我国机动车保有量4.08亿辆
2022年08月12日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月11日电 （记者张天培）记者从公安部了解到：截至目前，全国机动车保有量达4.08亿辆，其中汽车3.12亿辆；机动车驾驶人4.94亿人，其中汽车驾驶人4.56亿人。2022年上半年全国新注册登记机动车1657万辆，新领证驾驶人1103万人。
截至6月底，全国新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23%。其中，纯电动汽车保有量810.4万辆，占新能源汽车总量的80.93%。上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆，与去年上半年新注册登记量相比增长100.26%，创历史新高。
截至6月底，全国有81个城市的汽车保有量超过100万辆，同比增加7个城市，37个城市超过200万辆，20个城市超过300万辆。
《 人民日报 》（ 2022年08月12日 01 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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