本报记者 李心萍 王永战

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从田间地头到餐桌果盘，农产品品质提升和标准化生产不断优化农产品供给，日益畅通的电商物流服务网络让更多小农户对接上大市场，农业现代化进程不断向前，让我们的美好生活有滋有味。

炎热而漫长的三伏天，正是水蜜桃成熟上市的日子。

入口即化的桃肉、清甜弥漫的桃香、浓郁饱满的桃汁，带来丝丝凉爽。北京平谷、江苏阳山、浙江奉化、山东蒙阴、四川龙泉驿……在一片片水蜜桃丰产地上，品种琳琅满目，口味迭代更新。

这些口感丰富的果实，如何被选育栽培出来？它们经历长途跋涉，如何能在接触各地食客唇齿时，依然新鲜味美？让我们跟随一颗水蜜桃，开启甜蜜之旅。

怎么种才更好吃？

合作化+规模化

时间：当天下午5时

地点：四川省成都市龙泉驿区柏合街道宝狮村桃园

气温居高不下，汗珠顺着脸颊流到脖颈。下坡入桃园，肖家捷一眼就盯上了一颗红果果，“这颗桃子顶部没有‘尖尖’，方便长途运输。”

摘了满满一筐果子，肖家捷就地一坐，唠起这片果园的故事。47岁的她是梦里桃乡水果农民专业合作社的技术骨干，负责果园的水肥管理、病虫害防治、杂草处理等，还要带领工人分拣包装。

脚下的这片土地，是龙泉山特有的紫色沙壤土，富含磷、钾，滋养片片水蜜桃果园。以前，村里农户各种各的，单枪匹马，一来缺技术，二来生产成本高，一年忙活下来，赚不了多少钱。

2016年，在龙泉驿区农业农村局的支持下，51户农民共同发起成立合作社，以土地入股，实行规模化种植，统一生产、经营和销售。

坡地改梯田，翻耕起垄，栽下树苗，引入水肥一体化设施……区里先后投资3000多万元，开始果园改造。一时间，山间坡地上，到处是热火朝天的忙碌景象。

2020年，果园开始挂果，当年产值就达150多万元。如今，果园面积达1400多亩，其中已有400亩丰产挂果。“农户每年每亩有近2000元的土地租金收入，还有股份分红。”肖家捷微黑的脸庞笑盈盈的，“我们长期工每月工资还有3000元哟！”

合作社的果子为什么好吃？

“一在品种，二在管护。”她说起种植窍门。

果园分为若干区域，栽种的“红玉”等新品种都是四川省农科院的专家研发出来的。肖家捷说，农科院在龙泉山上有试验基地，先后有9个新品种经研发后开始试种。“一个新品种从培育到试种，得七八年以上。”

最初，和肖家捷一样，大多数村民不懂技术。“以前习惯冬季短枝修剪，跟专家一学才知道，长枝修剪好处更多。剪了长枝，挂果才多。”肖家捷说，专家常常到果园指导。有了新设施、新种法、新品种，宝狮村的桃子越来越好。“现在一亩能产2000多斤嘞。”她摘下一颗白里透红的水蜜桃，“这就是‘红玉’，果子更脆，味道也更甜。”

收拾妥当，提起筐子，扣上草帽，肖家捷上坡往回走，迎面遇到种植大户赵纯智。

“今年你家果子咋样嗦？”肖家捷问。

“卖了一大半了，但不比合作社，今年农资贵、成本高，天气一直旱，每亩纯收益要比去年少些。”赵纯智今年68岁，种水蜜桃已近50年。虽说田里也引入了农科院推荐的新品种，但他还是羡慕合作社统一生产，成本低，还好卖。

当初改造时，有些农户果园没有加入。“单户种植技术上难以及时得到专家的指导，生产成本也高。”肖家捷说，由于资金有限，单户很难扩大生产规模。

如今，合作社已有147户农民。“到明年，我们另外近千亩果园就将丰产挂果，下一步还要扩大电商销售规模。”宝狮村党总支书记李小莉说，“合作社非常欢迎农户加入。”

鲜嫩果子怎么运？

专属“座位”+绿色通道

时间：下午5时45分

地点：宝狮村桃园快递揽收点

回到车间，快递车已停在门口。“就等你了，肖大姐！”快递员罗毅问，“新摘的？这是要发哪儿？”

“北京！”肖家捷赶忙打开纸箱，选果包装。选果，首先要确保果子大小一致，“为了满足长途运输的要求，除了顶部不能有‘尖尖’，还得硬一些，一般要选八分熟。”

“分拣时除了要感知硬度，还要看有没有虫眼。”合作社监事长陈庆丰介绍。目前龙泉水蜜桃的分拣尚未实现自动化，但在无锡阳山，水蜜桃自动化分拣已成为现实，分拣包装流水线可自动根据果子的大小、甜度分辨等级，再进行预冷处理，分拣能力每小时达2.7万票。

桃子皮薄，运输过程中最怕磕碰，还闷不得。为此，顺丰研发了“井”字拉伸珍珠棉套装，波浪形的设计结合了缓冲、适配、透气等多项指标。

“拉伸珍珠棉为每个水蜜桃定制了专属‘座位’，运输过程中，果与果之间不会因颠簸产生碰撞。同时，拉伸珍珠棉本身体积小，相较传统包材占用仓储空间减少50%、综合成本降低20%。”四川顺丰桃子项目负责人刘浩说，水蜜桃的外包装一般采用“挖洞”纸箱，利用开口保持透气性，延长保鲜时间。

“以前我们只能用纸板隔开每个桃子，防撞效果一般，客户收货后经常发现有坏果。”肖家捷说，今年有了定制包装，投诉终于没了。

要保鲜，是不是需要冷链运输？刘浩说，水蜜桃走冷链反而容易坏。“三伏天使用冷运，冷热环境交换会起冷凝水，水碰到桃子表面，桃子就会掉毛，进而氧化加速腐烂。”

如今，几乎所有水果都有了自己专属的包装材料。杨梅，多汁爱出水，采用塑料独立格抽真空包装，再放置冰袋进行低温控制；小白杏，怕磕怕碰，采用十字纹网兜独立包裹，再配合塑料筐，保持通风透气……“在水果运输上，包材发挥着重要作用。一款合适的包装，能大幅降低运输难度。”刘浩说。

装填完毕，胶带封口，上秤一称，刚好符合重量要求；环顾一圈，装车完好，快递车点火发动，驶向顺丰成都市双流航空中转站。“到达中转场，我们将直接走生鲜专属绿色通道，让水蜜桃快速上飞机。”罗毅说。

“速度越来越快了，基本当天发送，第二天就能送达。”陈庆丰介绍，合作社与快递公司签署合作协议，价格有优惠，每天至少4班车到合作社揽收水蜜桃。2020年，合作社桃园只有不到20%的果子通过电商销售；今年，预计销售额能达200万元，其中通过电商销售的能占到一半左右。越来越多远方的消费者，能第一时间尝到新鲜。

为啥可以这么快？

货运专机+高铁专列

时间：晚上7时

地点：成都双流机场

翻山越岭，经过1小时的跋涉，龙泉水蜜桃顺利抵达成都双流机场顺丰航空中转站，在这里，要经历消毒、分拣、装卸等流程，等待登上次日凌晨1时20分飞往北京的航班。

消毒采用喷雾模式，只在纸箱表面进行，在保证效果的基础上，既不弄湿纸箱，也不污染里面的水蜜桃。

分拣有专门的生鲜分拣线。在顺丰的运输体系里，生鲜品一直受到优待，一路“绿灯”通行。

此时，一架737全货机已经在跑道等待。随着7月8日B757—200加入顺丰航空，顺丰的自有全货机达到73架。“只要是成批量的生鲜件，我们都会优先使用自有全货机运输，以保证时效。”双流航空中转站运营经理陈大军说，消费者散发的生鲜件，若赶不上趟，也会采用客机腹舱的方式进行运输。

今年以来，顺丰共为龙泉水蜜桃投入干支线车辆近1000车次，投入专机5架，执飞87个班次，启用散航9177班次。截至8月9日，件量超23万件，重量超1000吨。而在阳山，顺丰还配备了400架次1万余吨舱位的航空资源和9条高铁专线，扩大水蜜桃销售半径，6月1日至8月8日，承运阳山水蜜桃包裹超400万件，同比增长约30%。

1时20分，航班顺利起飞。每天，都有近百个顺丰全货机航班在夜幕下陆续启航，带着荔枝从广东飞往北京、杭州、成都等地，载着杨梅从浙江飞往广州、长沙、深圳等地，运着樱桃从山东飞往成都、杭州、武汉、北京、广州等地，绘织出一张全国水果流通网。

陈大军告诉记者，全货机水果专线主要集中在荔枝、樱桃、杨梅3类。截至目前，已为荔枝规划全货机航线23条，樱桃24条，杨梅11条。

与此同时，越来越多的水果也搭上了高铁。5月23日，随着一盒盒大樱桃在烟台火车站被装上G1850次高铁列车，今年的“樱桃专列”启程。2000条线路、100个城市，截至6月3日，顺丰“樱桃专列”已运出6万多吨樱桃，助力烟台果农实现销售收入近20亿元。

最后一公里怎么办？

优先配送+合理存放

时间：次日上午9时30分

地点：北京市朝阳区居民小区

伴随着清脆的手机铃声，快递员一早便出现在记者家门口。查看物流订单，从头天下午5时45分揽收，到今天上午9时30分送达，才花了近16个小时。

“早上，从机场进市区的高速堵车了，不然8点就该到了。”快递员宋得柱说，这一箱水蜜桃凌晨3时58分到达首都国际机场。下飞机后，依旧一路“走”的生鲜绿色通道，优先分拣、优先装车、优先发车。“早上6点半，系统就不断提醒我，有3件生鲜件必须优先配送。”

“如果客户不在家，怎么办？”记者问。

“肯定还是第一时间联系您，和您约定再次配送的时间。在这期间我们会在通风阴凉处存放快件，如果天气实在太热，还会送回网点放空调房里。”宋得柱回答。

“如果客户一周后才能回来呢？”记者又问。

宋得柱说：“如果您确认24小时内无法收件，我们就得和发货人协商，看这单快件如何处理。反正肯定不会往您快递柜里一放了事。”

回答完提问，这位快递小哥连说要接着忙，“现在荔枝、水蜜桃、芒果等生鲜件特别多，都耽搁不得。”

至此，小小的水蜜桃完成甜蜜旅行，依然保持着新鲜的状态，色泽娇艳、鲜嫩多汁。旅程的背后，是我国快递业不断加大行业基础设施投入，增加航空、高铁、公路运输等运力储备，运输能力大幅提升——

龙泉水蜜桃，能在16小时送达北京；平谷大桃，能实现4小时同城配送，12小时京津冀配送；岭南荔枝，12小时内直达上海……今年上半年，我国农村地区揽收和投递快递包裹总量219亿件，支撑农产品网络零售额突破2900亿元，同比增长12.4%。越来越多的农特产品通过快递网络走出乡村，为农民增收，给消费者带来惊喜。

本期策划：蒋雪婕

版式设计：蔡华伟

数据来源：国家邮政局等

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 02 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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