本报北京8月11日电 （记者丁怡婷）住房和城乡建设部近日印发通知提出，今年推进全国建设不少于1000个城市“口袋公园”，促进解决群众身边公园绿化活动场地不足的问题。

通知要求，各省级住房和城乡建设（园林绿化）主管部门要研究制定本地区《2022年“口袋公园”建设实施方案》，主要包括建设计划（含数量、位置、占地面积以及落实建设资金等情况）、推动工作的具体举措以及保障措施等，每个省份力争今年内建成不少于40个“口袋公园”，新疆、西藏等地可结合实际确定建设计划。

在选址上，优先选择公园绿化活动场地服务半径覆盖不足的区域。在设计和建设上，注重保护原有地形地貌和大树老树，优先选用乡土植物；充分考虑周边群众需求，增加活动场地，落实适老化和适儿化等要求。在管理上，建立长效机制，让群众用得舒心。

“口袋公园”是面向公众开放、规模较小、形状多样，具有一定游憩功能的公园绿化活动场地，面积一般在400至10000平方米之间，因其小巧多样、环境友好等特点，受到群众普遍欢迎。

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 02 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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