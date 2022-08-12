本报记者 辛 阳

习近平总书记强调，科技成果只有同国家需要、人民要求、市场需求相结合，完成从科学研究、实验开发、推广应用的三级跳，才能真正实现创新价值、实现创新驱动发展。

下放科技成果转化处置权、规定科技成果收益留归科研单位、大幅提高科研人员的奖励比例……今年1月1日，重新修订的《中华人民共和国科学技术进步法》正式实施，将最新的改革实践上升为法律，国家科技治理体系得到进一步完善，创新活力被进一步激发。

——编 者

立秋时节，在中科院沈阳应用生态研究所环境微生物实验室里，科研人员目不转睛地观察着维生素C废母液发酵变化过程。经过改构、小分子化、功效活化等工艺，一种既环保又节约的新型（生物）有机肥产品正在研发中。

近年来，从完善科技成果转化渠道，到探索实施促进科技成果转化的普惠性支持政策，沈阳市完善了科技创新环境，增强了科技成果转化效能，培育发展了一批新兴产业。2021年，沈阳市科技成果在市内落地2840项，同比增长14.98%；吸纳外省市科技成果5895项，同比增长17.97%。

专业机构把脉

优化科研方向

在中科院沈阳应用生态研究所，研究员徐慧的研发团队正在对制备维生素C的废母液进行资源化再利用。“合成维生素C的技术虽然已经比较普遍，但生产过程中的能耗浪费问题还没有得到妥善解决。”徐慧介绍，每生产1吨维生素C，大概要消耗6吨以上的原材料、3吨的标准煤以及大量水分，合成维生素C时产生的废母液是典型的大宗废液。

在沈阳，平均计算下来，维生素C生产企业每年排放的废母液总量约1万吨。如何对废液进行提纯，实现废液重新利用，成为徐慧研发团队的主要研究方向。“起初，我们从生产维生素C的废母液中提取古龙酸。”徐慧介绍，“古龙酸是合成维生素C的中间体，提纯后可直接用于生产维生素C。”经过长时间的科研攻关，2020年徐慧团队掌握了古龙酸提纯的关键技术。但提纯虽然成功，成本却翻了一倍。“成本太高，市场不认可，团队成员们心里也开始打鼓。”徐慧说。

关键时刻，徐慧得知了《沈阳市促进科技成果本地转化行动方案》，方案提出可以由政府科技部门组织产业技术研究院、新型研发机构、技术转移机构等对科技成果进行评估。

“要不请专业机构把把脉？”徐慧找到了沈阳市科学技术局，请科学技术局组织专家团队对研究成果进行评估。经评估，专家认为相关技术可以转向制备有机肥，既节省工艺路径，又可以实现废母液100%资源化利用。随后专家团队给出了解决方案：将后续方向从难度高、效益低的古龙酸提纯，转向难度低、效益高的有机肥制备。

2020年以来，沈阳市出台一系列政策支持科创企业科学研究，包括专业机构帮助科研团队评估把脉等举措，使科学研究离市场需求更近。

立足优惠政策

提供专项支持

在沈阳市浑南区世纪路24号，成立不到7年的沈阳无距科技有限公司，其科研成果实现了从研发到投产的快速转化，这离不开沈阳市推出的相关政策支持。“在产品研发方面，我们得到了中科院沈阳自动化研究所的大力支持，解决了不少技术难题。”公司创始人苏文博说，“不仅如此，2015年刚创办公司时，由于缺乏经费，相关技术存在被冷藏的风险。沈阳市科学技术局和浑南区政府得知企业面临的困难，为我们申请了科技成果转化专项经费。”

掌握了一系列关键技术并获得多项自主知识产权的辽宁冷芯半导体科技有限公司，同样得到了政策支持。当初，公司面临大型冷却设备存放与洁净研发等难题，需要7000余平方米场地及相关设施。沈阳市浑南区政府得知情况后主动提供帮助，在当地国际产业园中找到合适场地，为企业解决了难题，并对场地费用等进行了减免。浑南区委书记闫占峰介绍：“发展高新技术产业，是浑南区加速振兴的必由之路。我们立足为科技企业服务，提供优惠政策，努力做大做强新一代信息技术、高端装备、生命健康等现代化新兴产业。”

加强科技成果发布与推介，鼓励高校院所与科创企业组建产业技术创新联盟，帮助科研单位与科研企业实现设备共用、平台共享，增强对科创企业在资金和厂房设施等方面的支持……沈阳市出台一系列优惠政策，为科创企业的发展保驾护航。沈阳市科学技术局局长李莹介绍，2019年—2021年，沈阳市科技创新专项资金投入共计14.33亿元，有力提高了科技成果转化效率。为提升科技创新能力，沈阳还细化出台了45项具体举措，其中普惠性政策32项，占比达到71%。

政府牵线搭桥

助力资源对接

依托各类服务平台发布科技成果信息，组织开展与金融、产业界等方面的撮合对接……今年3月，沈阳市发布了科技成果撮合对接机制，为科技成果高效转化提供了制度保障。

徐慧的研发团队就是受益者之一。在确定将古龙酸提纯转向有机肥制备后，研发团队在沈阳市科学技术局支持下，成立了有机肥制备公司，生产新型有机化肥；又经沈阳市科学技术局牵线搭桥，徐慧的有机肥制备公司和辽宁万盈农业科技有限公司实现了合作对接。“万盈农业科技有限公司需要持续稳定的有机肥供应，而我们的有机肥料生产效率高，价格也有优势，相信一定能实现双赢。”徐慧说。

沈阳在深化科技企业间对接合作的同时，还充分调动科创孵化平台的积极性，利用平台优势为科技企业服务，协助企业间对接资源。截至2021年底，沈阳市各级各类科创孵化平台数量达到230家，场地面积达到650万平方米，服务企业及创业团队1.5万个；举办路演、对接、培训等活动1052场，助力创业者能力提升和企业间深入对接，帮助企业达成融资意向7.26亿元，促进企业及团队获得投融资3.12亿元。

本期统筹：杨烁壁

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 04 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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