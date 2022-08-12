本报记者 侯琳良

一段时间以来，山东菏泽东明县部分群众办理低保救助、生育登记证、车辆违章处理等事务，不仅要在村、镇、县城来回跑好几趟，等上几天也是常事，办事不便。今年，东明县搭建数字乡村便民服务平台，小到出具证明、提供咨询，大到证件申报审批、行政审批、行政许可等业务，群众都可以到村党群服务中心进行“一站式”办理。

据介绍，截至今年6月28日，东明县每个村台按照“十有标准”建设1处高标准党群服务中心。“有了坚强阵地，才能提供优质服务。”东明县委组织部负责人说。

东明县整合医保、社保、公安、民政、卫健、行政审批等部门的群众业务办理事项，通过“云办亭”“云视通”等智能设备远程视频连线，群众不用出村，就能在“云办亭”提交办理申请及材料，享受到乡镇、县政务服务大厅提供的全方位服务。在长兴集乡兴东新村党群服务中心，村民段永方说：“真没想到，不用出村就把新驾照办好了。以前办事拿证都得去县城，来回路上至少要花两小时。”

据介绍，东明县已梳理出涉农服务事项216个，利用政务服务自助机、身份证受理机等自助服务智能设备，即可实现相关业务“一站通办”、“无人值守”自助办、7×24小时随时办；利用证照自助打印机，推动群众办事一次填写提交、一并受理审批、一窗发放证照，办事群众只需填写完整的事项申办信息，即可审批出证，实现申报、出证“一站式”服务；运用云办APP等信息技术平台健全政务服务、物业服务、商业服务、志愿服务为主的服务体系，方便居民在网上找社区、找物业、找商家、找志愿者，促进居民需求与服务供给深度匹配，全面提高服务效能。

“现在去村党群服务中心就能办理业务，不用再跑远路到县城了。”东明县菜园集镇鲲鹏新村村民姚松行来到家附近的村党群服务中心，通过“自助服务亭”办理业务，几分钟就打印出临时身份证明。

如今，在东明县，数字乡村便民服务平台线上开通自助办理、收件自动审批、证照自助打印、信息自助查询打印等多种功能，提升办事效率，实现“一网通办”。老年人及其他操作不便的群众来到村党群服务中心办理业务，村里会安排专职工作者、党员志愿者、网格员帮助办理，让群众办事“最多跑一次”。

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 06 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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