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四部门综合施策遏制“天价”月饼

对单价超过500元的盒装月饼重点监管

2022年08月12日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月11日电  （记者陆娅楠）日前，国家发展改革委会同有关部门，召集行业组织、电商平台、企业座谈，对《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》进行政策解读，1万多家企业参加政策宣贯。

　　近年来，月饼市场总体规范有序，但仍有个别企业以多种方式炒作月饼价格，“天价”问题仍然存在，且有反弹迹象。为提倡节俭、反对浪费，推动月饼等节日食品回归大众消费品属性、回归传统文化本源，今年6月份，国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、市场监管总局发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》（以下简称《公告》），促进月饼行业健康发展。

　　《公告》提出对高价盒装月饼实行重点监管。明确月饼价格由企业自主决定，对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管；要求经营者生产、销售盒装月饼应严格遵守关于食品包装的强制性标准，不得使用贵金属、红木等贵重材料；禁止月饼混合销售，要求经营者不得以礼盒等形式将月饼同其它产品混合销售；要求经营者发行月饼券、月饼卡等提货卡券的，应严格遵守《单用途商业预付卡管理办法（试行）》；加强酒店及餐厅渠道监管，强化电商平台监督责任，对高价月饼和提供定制服务的平台内经营者进行重点监督；要求行业组织应积极推动行业自律，倡导不使用鱼翅、燕窝等珍稀食材，引导经营者合理定价，自觉维护市场秩序。

　　下一步，四部门将密切协作配合，强化信息共享，共同抓好《公告》落实，引导月饼市场规范健康运行，推动月饼“价格更亲民、品质更优良、包装更简约”。市场监管部门将以生产企业、高端酒店饭店、电商平台为重点开展监管，发现违法违规行为，一律从严查处，相关违法违规信息依法依规纳入全国信用信息共享平台并在“信用中国”网站和国家企业信用信息公示系统予以公示。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月12日 07 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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