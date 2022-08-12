本报记者 王俊岭

今年以来，安徽省淮北市烈山区出台系列稳外贸政策，持续优化营商环境，对外贸易实现快速发展。图为位于烈山经济开发区的安徽和晶智能科技有限公司车间内，技术人员在检查出口海外的冰箱控制器线路板。

周方玲摄（人民视觉）

近来，江西省瑞昌市加大助企纾困力度，多措并举帮助企业保订单、稳生产，着力稳定经济增长。图为8月10日，瑞昌市智造小镇江西泰容电子科技有限公司车间内，工人在生产线上赶制订单产品。

魏东升摄（人民视觉）

今年以来，面对复杂严峻形势，全国各地高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行加快恢复。二季度，全国31个省（区、市）中，26个地区生产总值保持增长，占83.9%。

进入下半年，如何巩固经济回升向好趋势？连日来，各地陆续推出一大批行之有效的稳增长、防风险、惠民生、促发展举措，力争实现最好结果。

逆水行舟，积极变化不断增多

今年上半年，新冠肺炎疫情对部分地区经济运行造成较大影响。不过，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展显效、一揽子稳增长政策措施落地，中国各地经济逐步克服疫情不利影响，实现加快恢复。

重庆实现地区生产总值13511.64亿元，同比增长4.0%；山东规模以上工业增加值增长4.8%、固定资产投资增长7.5%，均高于全国平均水平；内蒙古居民人均可支配收入17177元，同比增长5.6%；河南全省夏粮产量达762.61亿斤，再创历史新高……上半年，面对困难挑战，多地交出了一份来之不易的成绩单。

国家统计局新闻发言人付凌晖介绍，从就业来看，二季度19个省（区、市）城镇调查失业率低于全国平均水平，其中西部地区城镇调查失业率为5.5%，低于全国平均水平0.3个百分点。从价格来看，大部分地区物价涨势温和，二季度30个省（区、市）居民消费价格同比涨幅低于3%。“尽管二季度部分地区经济受疫情冲击较大，但是从月度来看，随着疫情防控总体向好，企业复工复产加快，6月份主要经济指标明显改善。”付凌晖说。

国家发展改革委综合司司长袁达说，从重点地区看，积极变化不断增多，经济大盘保持稳定。“稳增长稳市场主体保就业专项督查的12个省份，经济总量约占全国2/3。目前看，大多数省份保持正增长。”袁达说，福建、山东、湖北、湖南等省份较好发挥支撑拉动作用；中西部地区经济增速好于全国整体水平，江西、重庆、贵州、甘肃、宁夏等地经济保持较快增势；受疫情冲击影响较大的省份经济明显好转，上海、吉林等地区企业铆足了劲，加速回补前期缺口。

聚焦重点，消费投资接连发力

如何勇挑稳增长大梁？在不少地方的实践中，促消费、稳投资成为重中之重。

云南发布的数据显示，6月份，全省实现社会消费品零售额960.55亿元，同比增长2.3%，实现扭负为正；1—6月份社会消费品零售额增速较1—5月提高了0.5个百分点。

不久前，云南发布了《云南省促进消费恢复发展若干政策措施》，从提振餐饮消费、鼓励汽车消费等多个方面给出了进一步促消费举措。“下半年，我们将持续打造‘云集好物’及‘彩云’促消费活动品牌体系。同时，统筹省级财政资金1亿元，撬动各方资源发放州（市）消费券、金融机构消费券、企业消费券，不断激发居民消费潜力。”云南省商务厅副厅长李翌说。

山东省水利厅副厅长马承新介绍，1—7月全省水利项目建设总体情况好于预期，取得了重要阶段性成效。截至7月31日，山东全省已完成水利投资322.13亿元，占全年计划完成投资的63.5%。

“下一步，我们将在责任上再加压、措施上再加强、落实上再加力，努力为经济社会高质量发展作出应有贡献。”马承新说，对受疫情制约无法现场勘测、评审、开标的项目，将逐个分析制定应对措施，充分利用视频会商、线上评审等方式推进前期工作进度。同时，在落实疫情防控措施的情况下，能开工的尽快开工、能复工的尽快复工，通过实行封闭施工、优化调配施工力量等措施，保障水利项目建设有序实施。

因地制宜，优化服务惠企利民

不少地方通过为经济主体提供更优质的服务，将各项稳增长政策落到实处。

在湖南，万名干部联万企行动集中开展。截至7月28日，全省各级各部门共计派出联企干部4.67万人，累计走访企业（含座谈）18.35万家，累计收集企业直接反映的问题7.25万个，已解决6.34万个，问题化解率达87.3%。“下一步，我们将推动建立联系服务企业长效机制，常态化开展问题收集解决、政策宣传落实工作。”湖南省工信厅厅长雷绍业说。

在河北，高校毕业生服务攻坚行动成为重点。河北省人社厅群体就业服务中心主任王利才说，对有就业意愿的，公共就业服务部门将至少给离校未就业高校毕业生提供1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训和就业见习机会；对有创业意愿的，提供创业培训、成果转化等“一条龙”服务，符合条件的高校毕业生个人可申请最高额度为20万元的创业担保贷款；对通过市场渠道确实难以就业的，全省开发设置5500个公益性岗位进行兜底安置。

在广西，金融服务对外开放力度持续加大。“截至今年6月末，跨境金融区块链服务平台累计办理出口融资140亿元。”中国人民银行南宁中心支行副行长张春光说，下一步将持续推动金融服务提质增效，助力西部陆海新通道建设更上新台阶。

国家统计局表示，中国经济长期向好基本面没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变。只要我们坚定信心、保持定力，牢牢把握发展主动权，完全有条件有能力推动经济回升向好，保持经济运行在合理区间。

(责编：杨光宇、白宇)

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