据新华社合肥8月11日电 （记者王立彬）中国地理信息产业发展报告（2022）显示，2021年我国地理信息产业总产值7524亿元，近十年复合增长率达17.5%。

2022中国地理信息产业大会11日召开，大会发布的这一报告显示，我国地理信息产业总产值近五年复合增长率为11.5%，近十年复合增长率为17.5%。近十年来，这一新兴产业增速呈现逐渐趋稳的发展态势。

中国地理信息产业协会会长李维森说，地理信息产业吸纳就业人员作用明显。截至2021年末，全国地理信息产业从业单位超过16.4万家，同比增长18.5%。地理信息产业市场主体中，企业占94.7%。2021年新登记市场主体约3.58万户，同比增长29.2%。截至2021年末，从业人员超过398万人，同比增长18.5%。

报告显示，大型企业增长较好，“头部效应”继续扩大；中小企业呈现较强活力，规模扩大盈利能力提高；“专精特新”企业表现突出，获得国家重点支持。

(责编：杨光宇、白宇)

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