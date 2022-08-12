本报北京8月11日电 （记者徐佩玉）10日，中国人民银行发布《2022年第二季度中国货币政策执行报告》指出，我国经济长期向好的基本面没有改变，经济保持较强韧性，宏观政策调节工具丰富，推动经济高质量发展具备诸多有利条件，要保持战略定力，坚定做好自己的事。

保持流动性合理充裕。上半年降准0.25个百分点，上缴央行结存利润9000亿元，并运用再贷款再贴现、中期借贷便利（MLF）、公开市场操作等多种方式投放流动性，增强信贷总量增长的稳定性；调增开发性政策性银行信贷额度8000亿元，推动设立3000亿元政策性开发性金融工具，支持中长期基础设施贷款投放。

丰富和完善结构性货币政策工具箱。将普惠小微贷款支持工具提供的激励资金比例由1%提高到2%，增加1000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度，出台科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款三项新的结构性货币政策工具，增加民航应急贷款，激励金融机构优化信贷结构，精准支持重点领域。

促进企业综合融资成本稳中有降。引导公开市场7天期逆回购操作利率、MLF利率、1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）适度下行，发挥 LPR 改革效能和指导作用。建立存款利率市场化调整机制，加强存款利率监管，稳定银行负债成本。

把握好内外平衡。深化汇率市场化改革，坚持市场在人民币汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性，加强预期管理，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。

牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，坚持市场化法治化原则处置风险，促进金融风险持续收敛。

今年以来，中国人民银行按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，加大稳健货币政策实施力度，为实体经济提供了更有力支持。上半年新增人民币贷款13.68万亿元，同比多增9192亿元；6月末广义货币（M2）和社会融资规模存量同比分别增长11.4%和10.8%，较上年末分别上升2.4个和0.5个百分点。金融对小微企业、科技创新等重点领域和薄弱环节支持力度加大，6月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长23.8%和29.7%。6月企业贷款加权平均利率为4.16%，较去年同期下降0.42个百分点，处于有统计以来低位。人民币汇率双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定。

(责编：杨光宇、白宇)

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